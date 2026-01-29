圓了13年的未竟之夢！口譯員揭霍諾德「當年想爬101卻失敗」幕後故事

霍諾德(Alex Honnold)赤手獨攀登頂101。美聯社



美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）於1月25日成功徒手攀爬台北101，震撼全球，也讓世界聚焦台灣。霍諾德一名前口譯員日前發文回憶，早在2013年，霍諾德其實就有意挑戰台北101，卻因現實因素無法成行，這段塵封13年的往事曝光後，也釣出101董事長賈永婕親自回應。

口譯員莎拉在臉書粉專「莎拉有譯見」發文透露，2013年霍諾德曾與製作團隊來台進行場勘，當時美國廣播公司（ABC）為慶祝70週年台慶，計畫與國家地理頻道合作製播節目《No Big Deal》，考慮要在台北101或杜拜哈里發塔進行高塔攀爬直播。當時節目組曾低調來台，進行結構分析、拍攝點勘景，並與相關單位及專業人士召開多場技術會議，評估轉播、訊號、拍攝與安全等細節。

然而，受限於當時空拍機和連線技術尚未成熟，加上轉播與衛星，以及天氣、地貌等好多現實條件無法克服，該計畫最終未能實現。莎拉遺憾坦言，當年得知計畫喊停時忍不住哭了，因為不只是霍諾德沒能攀上台北101，台灣也錯失一次在世人面前曝光的機會。

這段分享引起賈永婕注意，她留言回應並感謝當年團隊的努力，表示正是這些付出，讓霍諾德對台北留下深刻印象。她也指出，雖然當年錯過，但最終仍在2026年促成霍諾德成功攀爬台北101，為這段緣分畫下圓滿句點。

賈永婕也發文說，因為這一段特別的緣分，讓來自世界各地的專業人士為了一個「不可能的任務」聚在一起，但工作一結束，大家便各自奔向下一站，甚至來不及好好說再見，讓她不禁感嘆「老實說，我已經開始想念你們了」，不過，團隊目前已著手規劃下一波活動。

從2013年的未竟之夢，到13年後成功登頂，霍諾德徒手攀上台北101的畫面，不僅彌補了當年的遺憾，也讓這段橫跨十餘年的幕後故事，隨著口譯員的分享，再度引發關注。

