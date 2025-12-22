圓圓接台北跨年主持！15年終於回家 主持又跳舞還包配音

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

DJ圓圓2025年可說是收穫滿滿，除了推出每年固定會跟大家見面的單曲，今年在中國有一個外景節目主持，台灣則解鎖桃園雲豹飛將的主場MC，她表示，2025年是她的豐收年，飛行次數總共122趟，最重要的是，她也成功圓夢，登上2026台北最High新年城擔任主持人。

DJ圓圓登上2026台北最High新年城擔任主持人。（圖／DJ圓圓提供）

對於能夠登上2026台北最High新年城，並攜手吳姍儒、黃豪平、夏和熙一起主持，DJ圓圓開心的表示，「這是連續15年都在舞台上陪伴大家跨年，從一開始馬來西亞新山主持跨年，經過15年終於回到自己的居住地台北，成功達成自己心中的主持里程碑」。

15年來的DJ圓圓主持過的跨年城市非常多，她透露，印象最深刻的是，一開始主持跨年，就連續兩年跟吳宗憲一起在馬來西亞新山，有綜藝大哥的加持，讓她的主持功力彷彿吃了大補丸，最有趣的是，沒想到15年後居然可以跟吳宗憲的女兒吳姍儒一起在2026台北最High新年城主持，跟憲哥一家有著深厚的緣分。

除了要主持跨年外，DJ圓圓今年還將擔任開場舞的表演，挑戰「小三高」小高台、小高的高跟鞋，以及舞蹈難度偏高，她透露，「我最近每天睡覺都會夢到我在跳舞，在這麼多人面前要跳開場舞，真的覺得很緊張，因為我跳的那個舞難度很高，又要穿高跟鞋跳舞，有移動的機關，覺得很棒，對我來說是非常棒的挑戰，可以主持又可以跳舞又可以唱歌，對自己有這樣的技能覺得蠻開心的。」

她自爆近期都沒在運動，而這次的舞蹈強度又很高，舞蹈動作非常連續，沒什麼時間可以休息，每練完一次她就得躺在地上喘30秒，她苦笑表示，希望正式表演可以不會這麼喘。單身12年的DJ圓圓坦言，每年的12月對她都是一個大考驗，雖然自認放棄愛情，生活都被工作填滿，而為終結單身，DJ圓圓也很積極的拜月老，還找了會通靈的老師幫忙算命，老師直指2026年3月會出現一個非常棒的對象，她開心的說：「我現在除了工作之外，連我的毛細孔都全心全意期待，明年3月會出現的對象，希望屆時可以順利終結她12年的單身紀錄。」她也開出理想型的條件，包含「長相端正、能力比她好，加上有點腹肌」。





