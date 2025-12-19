客家鹹湯圓

客家人最經典的料理，客家湯圓！家有喜事的時候都會來一鍋！有著圓圓滿滿，幸福的含義呦！

食材

湯圓, 1斤

紅蔥頭, 半斤

沙拉油(炸紅蔥頭用）, 600cc

肉絲, 半斤

冬筍, 1隻

乾香菇, 10朵

乾蝦仁, 1小把

山茼蒿, 1大把

料理步驟





步驟 1：紅蔥頭切片，下鍋炸，油量約是紅蔥頭的一倍量！冷油開始炸，有上色金黃就可以囉





步驟 2：我把油跟紅蔥頭分開，方便之後做其它料理使用





步驟 3：肉絲用紅蔥油爆香



廣告 廣告



步驟 4：蝦仁，香菇也用紅蔥油爆香





步驟 5：加入冬筍絲炒軟





步驟 6：所有材料放入鍋中，加入高湯，煮滾，調味（調味加入適量鹽巴，跟胡椒粉），最後放入山茼蒿，煮熟就完成囉湯圓另外起一鍋水，煮到浮起就可以撈起備用！





步驟 7：完成～美味鹹湯圓上桌

小撇步

紅蔥頭自己炸，一次多做一些，之後拌麵也好吃喔！

若對該食譜有任何疑問，請到原始文章內頁詢問食譜作者喔！

完整食譜這邊看：圓圓滿滿好幸福！客家鹹湯圓

台灣最大料理生活平台 iCook 愛料理，給你滿滿料理靈感！立即加入 iCook LINE 官方帳號