圓夢合作偶像瑞秋麥亞當斯！狄倫歐布萊恩從少年英雄變混蛋老闆

狄倫歐布萊恩頗有富公子氣息，因此詮釋囂張的執行長相當有說服力。（二十世紀影業提供）

狄倫歐布萊恩（Dylan O'Brien）憑藉著《移動迷宮》系列電影奠立青少年偶像地位，10年多過去，他嘗試過數種類型的電影，卻始終與恐怖片無緣，但緣份總是說來就來，近年不僅開啟了恐怖驚悚片大門，還和他的偶像瑞秋麥亞當斯合作了《荒島囚救》（Send Help）。

《荒島囚救》描繪了一場上司與下屬之間赤裸裸的權力較勁，在文明世界裡，權力天秤明顯傾斜，狄恩歐布萊恩飾演的上司佔盡優勢，刻薄、自大，習慣用言語貶低女下屬的專業與存在，甚至毫不掩飾地對她進行人身羞辱，辦公室裡沒有情誼，只有階級壓迫與長期累積的不滿。然而，一場飛往曼谷併購會議的空難，將兩人拋入荒島，也徹底顛覆了既有的權力結構。

狄倫歐布萊恩（左）和瑞秋麥亞當斯在《荒島囚救》裡，從原本的劍拔弩張，慢慢演變成完全不同的立場和意念之戰。（二十世紀影業提供）

當制度、頭銜與權威全部失效，曾經高高在上的上司迅速失去優勢，反而在生存技能與心理承受度上全面潰敗，而長期被壓榨的下屬，成了唯一能掌握生存節奏的人。這不是關於原諒或和解的故事。荒島上沒有恩情，只有被迫合作下暗潮洶湧的對峙。求生不再只是對抗自然，而是一場社畜反擊、角色對調的黑色幽默博弈，當權力易手，誰才是真正的弱者？

現年34歲的狄倫歐布萊恩外型有著富家公子的玩世不恭，因此扮演魅力十足卻自負浮誇的執行長再適合不過，他坦言，自己完全理解為何導演山姆雷米會找上他，「我覺得我只能用某種感覺去詮釋『壞人』，如果是那種邪惡、恐怖的反派怪物，我可能不會讓人信服。但這個版本不一樣，我可以演一個執行長，也是一個徹頭徹尾的混蛋。」

狄倫歐布萊恩將該片視為一場走鋼索的表演，觀眾的同理心會在兩個主角之間來回擺盪。「電影一開始，你會把他當成怪物，」歐布萊恩表示，「他對她毫無理由地產生生理性的厭惡，只因為他自以為高人一等、又是個混帳。但即便我必須投入他的虛偽與欺騙，我也得在某個時刻把方向拉回來。畢竟我的角色後來對下屬產生一種新的尊重，也逐漸對她感到自在。」

對對手女星產生尊重並非難事，畢竟狄倫歐布萊恩一直視瑞秋麥亞當斯為偶像，他坦承，青少年時期就喜歡她演出的電影，如今能有機會合作，彷彿中了大獎，他甚至不斷和瑞秋告白：「妳是我見過最偉大的演員之一，也是我有幸合作過最偉大的演員之一。」搞得瑞秋不得不謙虛又搞笑地假裝擦掉眼淚說：「你都要把我感動哭了！」

而導演對狄倫的表演讚許不已，尤其看到一個男人被拆解、逐漸崩潰的過程非常精彩，山姆雷米說，「他一開始是在辦公室裡控制一切、呼風喚雨的人，看著他慢慢意識到自己早已失去權力，甚至從來沒有真正掌控過她，這件事本身就非常有趣。」

《荒島囚救》下週四（29日）全台上映。

