圓夢愛心關懷協會捐贈復康巴士 張市長：持續打造友善宜居城市

▲桃園市長張善政頒發「桃園市圓夢愛心關懷協會捐贈復康巴士獎座」。(圖:桃園市社會局提供)

桃園市長張善政四日主持市政會議，頒發「桃園市圓夢愛心關懷協會捐贈復康巴士獎座」。張善政表示，復康巴士對身心障礙者至關重要，能提升他們的生活品質，感謝民間團體的公益投入，特別是北桃園有限電視的定期捐助。

張善政提到，圓夢愛心關懷協會創會會長謝慧謹以「每月一項善行」為目標，持續支持社會關懷。此次捐贈象徵愛心延續，並為桃園復康運輸注入助力。市府將善用捐贈車輛，協助更多身心障礙者出行，鼓勵他們參與社會活動。

社會局指出，近兩年民間捐贈復康巴士踴躍，數量從一百八十三輛增至二百零二輛，顯示對身心障礙者交通需求的關注。隨著需求增長，一一四年度服務量年成長率達百分之四點三六，新增車輛提升服務彈性。

目前桃園市身心障礙者已逾九萬五千人，其中中重度以上約五萬人，復康巴士負責接送任務。此次捐贈的復康巴士市值約一百三十萬元，將納入今年度運用，持續提供安全便利的接送服務。市府將結合民間力量，完善無障礙交通網絡，打造友善城市。