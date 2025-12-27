圓夢愛心關懷協會捐贈樓梯機 助蘆竹消防分隊強化體能訓練

為強化消防人員體能訓練與救災能量，桃園市圓夢愛心關懷協會於今(27)日捐贈訓練用樓梯機予桃園市政府消防局第三大隊蘆竹分隊，期盼透過完善的訓練設備，協助第一線消防人員提升體能與專業表現，進而守護更多市民生命安全。

圓夢愛心關懷協會長期關懷社會公益，持續以實際行動支持基層消防工作，令人敬佩，特別是協會理事長即將於明年卸任，在卸任前仍心繫第一線消防人員，希望把每一件善事做到圓滿，這份無私奉獻、善始善終的精神，不僅溫暖人心，也為社會注入滿滿正能量。

此次捐贈的訓練用樓梯機，對蘆竹消防分隊而言具有相當重要的實務價值，消防救災與緊急救護工作屬高度體能負荷的專業任務，尤其火災搶救與高樓救援時，樓梯攀爬更是最常面臨的嚴峻考驗，透過樓梯機的專業訓練，消防同仁可在平時即進行貼近實務的體能鍛鍊，有效強化心肺功能與肌力，提升救災效率與行動安全。

桃園市圓夢愛心關懷協會捐贈訓練用樓梯機予桃園市政府消防局第三大隊蘆竹分隊。圖：讀者提供

桃園市圓夢愛心關懷協會理事長謝慧謹表示，協會自成立以來，持續推動每月固定主題的愛心公益活動，關懷不同族群，並將災害應變與公共安全列為重要支持項目，本次捐贈樓梯機予蘆竹分隊，期盼能提升消防員的體魄，進而幫助更多市民朋友。

第三大隊也強調，這項捐贈的意義不僅止於添購設備，更重要的是「投資消防人員的健康與安全」，唯有更強壯、更健康的消防人員，才能在關鍵時刻承擔更艱鉅的任務，守護更多市民的生命財產安全，消防員的健康，就是社會最堅實的保障。

