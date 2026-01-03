圓夢愛心關懷協會理事長交接 場面溫馨隆重

圓夢愛心關懷協會理事長交接。





桃園市圓夢愛心關懷協會3日在桃園區鉑宴會館舉辦第三屆第一次會員大會暨新任理事長交接儀式。現任理事長、同時也是創會長的謝慧謹，正式卸下肩上重擔，將職務交棒給新任理事長劉啟吉，場面溫馨隆重。

謝慧謹表示，12年前她因關懷社會弱勢，先以個人名義邀請身邊好友一同投入公益，逐步成立圓夢愛心關懷協會。她常說：「一個人走得快，一群人卻走得遠。」正因這份信念，團隊一路走來，持續推動「每月一愛」行動，12年來從未間斷，累積完成144場愛心活動，逐漸建立起穩固的團隊基礎與運作模式。

創會長謝慧謹特別感謝所有團隊成員多年來無私付出與辛勤奉獻。

謝慧謹致詞指出，協會以「每月一項善行、習慣養成」為核心理念，所有活動皆依服務對象的實際需求進行調整，長期關懷孩童、長者及弱勢族群，希望透過協會的力量拋磚引玉，串連更多善心人士投入，為弱勢族群圓夢，陪伴他們懷抱希望、勇敢成長。

謝慧謹也感性分享，「每月一愛」從策劃、募款到實際執行，甚至活動結束後，仍需整理每月多達兩、三百張的感謝狀，過程相當繁瑣辛勞！她特別感謝所有團隊成員多年來無私付出與辛勤奉獻，讓協會得以持續穩健前行。

她強調，圓夢愛心關懷協會不只是完成一個個夢想，更希望透過行動影響更多民眾與團體，一同關注弱勢族群的需求，讓愛心不斷擴散、持續傳遞。

新任理事長劉啟吉頒贈創會長謝慧謹紀念品感謝她貢獻與付出。

新任理事長劉啟吉表示，首先感謝今天蒞臨現場的每一位貴賓，以及所有長期支持協會的會員夥伴們，因為有最堅強的協會會員及理、監事團隊做後盾，把這份信任交到啟吉手上，我將帶領團隊以協會的宗旨「每月一愛 習慣養成」讓行善成為日常，讓善意持續累積。

理事長劉啟吉提到，協會能走到今天，靠的是很多人一起努力耕耘，在不同的位置上，默默付出、長期陪伴。在這裡，也要特別感謝創會長謝慧謹與協會團隊，為協會打下穩定的基礎。劉啟吉說，心裡只有一個很單純的想法：「把圓夢顧好，把愛心做好！」。未來，持續把每一份善意，放在真正需要的地方，這條路不一定快，但我相信，只要有大家在，圓夢就會一直走下去！最後，祝福在場每一位朋友們新年快樂、身體健康、萬事順心！

大合照。

