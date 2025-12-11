圓夢成果展 賴清德期許「下一個周子瑜」

▲青年百億海外圓夢基金計畫成果交流活動。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 第一批青年百億海外圓夢基金計畫，今（11）日開始在華山舉辦為期4天成果展。總統賴清德出席並感謝教育部長鄭英耀在下一期規劃中，考量特殊境遇青年給予保留名額，讓他們也能無後顧之憂的參與海外圓夢。他也讚許第一組上台表演KPOP舞蹈的青年，「你說他們哪一為不可能是下一個周子瑜（韓國女團TWICE台灣成員）」。

然而，韓國因電子入境卡系統將我國列為「中國（台灣）」，賴清德10日才發聲表示，「希望韓國能尊重台灣人民的意志」，文化部長李遠則相信韓國人能夠區別台、中，會持續推動文化外交。但韓國文化在台影響深，隔日在青年圓夢計畫成果展中，第一組上台分享的表演團體即是赴韓國演藝學習的青年們表演KPOP舞蹈。

▲青年百億海外圓夢基金計畫成果交流活動，第一組表演KPOP舞蹈。（圖／記者李青縈攝）

賴清德回憶，以前在新樓醫院看診時，有位年輕女生夢想就是要到韓國學表演，但當時環境遠不如現在；今天看到第一組舞蹈表演十分精彩，表情充滿自信，自己也很震放，期待他們成為下一個「周子瑜」。

圓夢企劃起源是賴清德看到不老騎士環島的新聞，賴清德說，當時自己還沒有當總統，但是想到這些人讓自己聯想到年輕時的未竟之事，因此決定在當選時，把幫助年輕人圓夢列為政見，謝謝民眾支持讓自己當選，也謝謝這些青年讓我看到成果展，也是讓我的夢想實現。

賴清德在成果展時聽取前往法國、泰國電競產業的青年分享時也勉勵，台灣電腦產業很強，特別是華碩在電競電腦產業發展熱絡，若是可以持續朝電競發展，應該可以發光發熱。

▲青年百億海外圓夢基金計畫成果交流活動，賴清德前往觀賞青年成果。（圖／記者李青縈攝）

教育部長鄭英耀指出，之前跟青年交流時有人分享，「資源不能只放在最前面的人，走得比較慢的人也值得被看見」；今年錄取名單中特殊境遇青年只有126名，因此今年將為原住民、偏鄉及經濟弱勢等特殊境遇青年保留超過300個名額，希望他們也可帶著夢想去世界築夢。

115年第一梯次海外翱翔組共計105 案、提供857個名額，鼓勵15至 30歲本國青年透過「築夢工場組」與「海外翱翔組（含年度旗艦計畫）」跨出國際；第二梯次案件與名額預定在115年2月下旬公告。第一梯次報名期間為114年11月3日至12月31日。青年可選擇前往德國、法國、日本、美國、斯里蘭卡、荷蘭等國,主題涵蓋電影文化交流、職業體育經營、網球產業鏈、當代藝術科技、環境永續志工行動等,計畫內容多元且兼具國際趨勢。

