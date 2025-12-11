圓夢計畫繳亮眼成績單 總統開展首日大逛展 圓夢成果呼應國家願景

賴清德總統今天(11日)出席「青年百億海外圓夢基金計畫」成果交流展，與圓夢青年互動，現場還一口氣逛了5個攤位，從競逐太空、AI科技導入醫學、時裝設計、電競遊戲到淨零碳排等，仔細傾聽學生帶回成果，圓夢計畫繳出亮眼的成績單。

賴清德總統今天出席「青年百億海外圓夢基金計畫」成果交流活動開展記者會，與青年互動了解參與計畫的感想與心得。今年該計畫協助1,463位青年踏出國門，將世界經驗帶回台灣。首批學員代表在記者會上分享成果，從原民文化的自我追尋、美國頂尖消防訓練的震撼、到丹麥永續林業的實踐，展現台灣青年在不同領域的爆發力，也謝謝政府提供他們一個這樣的機會。

總統隨後還一口氣逛了5個攤位，仔細傾聽學生帶回成果，再進行討論交流，現場氣氛十分熱絡。

其中，圓夢青年陳翰琨此次遠赴中東，在沙漠中與來自各國的工程師交流太空知識與衛星技術。總統表示，去年他上任時，就將「競逐太空」放入國家未來重要發展方向，近期台灣第一顆自製衛星「福衛八號」順利發射，以及國家第三期太空計畫也如火如荼進行中，他直言在陳翰琨身上看到國家未來太空發展的希望。

第二位圓夢青年高瑞璋，此行以住院醫師身份，遠赴德國柏林、美國西雅圖，學習透過AI科技導入，共創數位學習、推動智慧醫療，協助醫學生更容易習得臨床知識。同為醫師出身的賴總統，對此表達高度肯定，認為「我們對醫學領域的未來發展都充滿夢想」。

隨即第三組圓夢青年是前往時尚之都「米蘭」學習打版技術與時尚設計，他們現場大方展示個人作品，其中有一件西裝外套，甚至是特別為圓夢計劃設計。總統表示，台灣是民主的國家，會保障社會智慧財產權之餘，更重要的是，台灣紡織產業生態鏈非常完整，期許圓夢青年有一天能在台灣舉辦國際級的時裝秀，帶動台灣服裝產業。

隨後電競青年組則與總統分享，他們分別前往法國、泰國，探索新興電競產業在世界各地發展的樣貌，並在全世界最大規模的格鬥遊戲比賽中擔任裁判、協助賽會執行，透過實務經驗的積累，圓夢青年們表示相當受到鼓舞，對於走在電競這條路上，更加有信心。總統則說，台灣電腦產業相當先進，非常適合發展電競產業，過去也曾有台灣選手，在國際級電競比賽中拿下冠軍，鼓勵圓夢青年勇敢追夢、發光發熱。

最後一個攤位，則是今年度環境部旗艦計劃的總成果分享，面向多元，從氣候變遷、水資源到毒物研究皆有。總統說，減碳、淨零不單強調環境保護的精神，也是生活文明的提升，讓國家更永續、資源使用更有效率，同時文明更加提升。總統也以美國甘迺迪總統名言「我們選擇這樣做，不是因為它簡單，而是因為它困難」為例，強調未來政府將全力推動台灣在2050年達到淨零轉型目標，因為從困難中，「可以看出我們最好的一面、最有勇氣的一面」。 (編輯:柳向華)