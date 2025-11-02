圓夢邀請吳青峰當嘉賓 理想混蛋雞丁激動哽咽

理想混蛋雞丁圓夢與偶像吳青峰同台激動哽咽。（圖／何樂音樂提供）

理想混蛋連續兩天在小巨蛋舉辦「不是因為天氣晴朗才見面」演唱會，今（2日）迎來第二天的演出，邀請主唱雞丁的偶像吳青峰擔任嘉賓，一起合唱〈下雨的夜晚〉，其實這首歌是雞丁與伴侶「晴朗先生」的定情曲，當年他在北醫校園演唱這首歌，讓對方留下深刻印象，而夯曲〈不是因為天氣晴朗才愛你〉也是來自於〈下雨的夜晚〉。

沒想到雞丁才一唱完就激動哽咽，對吳青峰說：「謝謝你願意願意來當我們的嘉賓！」讓吳青峰笑說：「我通常是被吐槽，你這樣我有點不好意思。」身為資深「打粉」的雞丁，今年還特地飛到東京看蘇打綠「二十年一刻」武道館演唱會，直呼：「請到你真的是夢想實現，我從小巨蛋追到東京武道館，還成功點到歌。」吳青峰則搞笑說因為雞丁太熱情，所以不忍心拒絕當理想混蛋的嘉賓。

吳青峰擔任理想混蛋小巨蛋演唱會第二天嘉賓。（圖／何樂音樂提供）

吳青峰也展現前輩風範，在彩排前傳訊息鼓勵雞丁要「享受舞台」，雞丁也提到自己考學測國文時，引用了〈近未來〉的歌詞，順利拿到國文滿級分，「真的很喜歡這首歌，尤其是歌詞的部分，每一次讀都會有新的體悟。在國、高中時期，面對成長的挫折、青春期的自我認同，這首歌陪伴我度過很多很低潮的階段、陪著我探索自己、了解自己，再從討厭自己，到擁抱自己。」吳青峰也大方答應與雞丁合唱此曲。

首度站上小巨蛋開唱，團員們的情緒都相當激動，唱到〈滯留鋒〉時，鼓手可沛更是崩潰大哭，「我爸爸前陣子生病，在準備小巨蛋過程中，被診斷淋巴癌，所以他沒辦法來我現場看我表演。這首歌想送給他，他還要化療一陣子，我想努力的陪他，發生的太突然，沒有跟團隊講，只跟團員講，當理想混蛋真的不是簡單的事情，已經安排很重要的小巨蛋，突然家人發生什麼事，沒陪伴來陪他，心裡很糾結，想帶給大家快樂，把糾結就放在心裡，謝謝團員陪著我，分擔這些情緒。」

可沛提到生病的家人忍不住落淚。（圖／何樂音樂提供）

雞丁也說：「生命如此無常，平常能夠做的就是盡可能陪伴，表達內心的愛給重要的人。」他說團員一直都很正面、歡樂，網路上有人留言說他們是沒有經歷過痛苦的人，他感嘆：「有陽光的地方就一定有黑暗，但選擇把正面的東西帶給大家，謝謝大家陪伴我們。」

