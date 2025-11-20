圓山交流道塞車亂象可望緩解！交通部將耗資逾40億改善 預計118年6月完工

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

為有效紓解國道1號臺北至圓山交流道長期以來之交通壅塞情形，交通部推動「國道1號臺北交流道及圓山交流道改善工程」計畫，總經費為41.72億元，其中圓山交流道改善工程已於今年10月8日開工，預計於118年6月完工，而臺北交流道改善工程已進入招標階段，預計於119年完工。

交通部長陳世凱於考察時指示高公局，後續施工期間除積極督導承包商趲趕工進、如期如質完工以外，也要依規定將交通維持計畫提送臺北市政府審查核定並確實執行，同時與市府交通局、警察局密切合作，盡最大努力降低對用路人之影響。

交通委員會考察台北市地方交通建設情況，針對台北捷運未來規劃，陳世凱表示，交通部全力支持地方捷運建設，但「財政收支劃分法」修正後，中央與地方財政資源配置隨之調整，交通部在整體資源受限情況下，會盡最大努力支持地方捷運建設。

至於北市府規劃中或修正中之捷運建設計畫，陳世凱請鐵道局在行政上給予協助，交通部將持續與台北市政府充分協調合作，以促成大台北地區捷運建設計畫之推動。

