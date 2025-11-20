圓山別邸藝文轉身 百年洋樓風華再現

記者范瑜／專題報導

圓山別邸坐落於臺北市中山區，是一棟擁有百年歷史的英國都鐸式洋樓。建築採半木構造形式，1998年被指定為市定古蹟。近年來透過多元展覽與活動再度活化，使這座見證時代風華的宅邸煥發新生命。目前展出的（Nice）exhibition以「虛擬音樂愛好俱樂部」為題，結合唱片、音樂體驗與耳機沉浸，邀請觀眾走入音符的時空，尋找心靈共鳴。同時在園區內設置美式咖啡館，營造古典與現代相互交織的氛圍，成為旅遊與拍照打卡的新熱點。

古蹟融合現代藝術 設立展演空間

圓山別邸最初為茶商陳朝駿於日據時期興建，幾經易手，二次世界大戰後，曾經作為前立法院院長黃國書的住宅，後作為「臺北故事館」，設了展覽空間、視聽教室、故事茶坊等，如今由 ACME 團隊接手營運，重新定位為展覽與藝文場域，讓古蹟成為融合舊時風華與當代藝術的現代宅邸展演空間。

走進建築，1樓以磚造作為承重牆，入口處為愛奧尼克式門柱、2樓為木結構，建築整體仿造諾爾曼莊園宅邸建造，屋架為19世紀的都鐸式風格，利用曲線、垂直、水平的木條構成2樓牆外樹枝狀優美的壁面，歌德式塔樓與煙囪則是磚造，塔樓屋頂有弧形屋簷，採用銅瓦鋪成，銅瓦歷久產生銅綠，留下歲月痕跡，可以感受到百年前臺北上流社會的風華絕代。

唱片行形式呈現 充滿律動想像

古蹟入口上方的塔樓鑲嵌著綠、黃、紅三色的彩繪玻璃，室內有著造形優美的壁爐，以及大量流行於20世紀初，富含大自然、花草圖案的「新藝術」風格凸花磁磚和吊燈，整體室內空間配置，乃至於室外陽臺、露臺，均與周遭的景觀密切結合，呈現出典雅的風格，散步其中充滿文化與藝術氣息，吸引許多遊客的喜愛，也成為了休閒、結婚拍照、聚會的熱門地點。

此次（Nice）exhibition特別以唱片行形式呈現，與藝術家Likuanzhen合作Nice Melody 和Nice Radio FM 2000 兩首曲目，其中，「Nice Melody」以此次展覽的主題「虛擬音樂愛好俱樂部」進行創作，以輕快的節奏與旋律表現「Nice Tag」的主題，講述在不斷變動的狀態下，自己與外在互動的律動想像。而展區將植物裝置於古蹟空間中，象徵著生命的延續與再生，讓靜止的建築與流動的生命彼此呼應，引領觀眾思考，古蹟不再只是被保存的遺跡，更是一種與當代共鳴的有機存在。

圓山別邸的歌德式塔樓與銅瓦屋頂，綠意中散發歲月韻味。（圖：取自臺北旅遊網）

室外庭院也充滿典雅的風格，成為熱門拍照景點。（圖：取自臺北旅遊網）

運用材料交織，在空間中形塑文明與自然拉扯與共生。（圖：取自臺北旅遊網）

彩繪玻璃映照陽光，折射出流轉時光的色彩。（圖：取自臺北旅遊網）

園區內咖啡館，成為旅遊與拍照打卡的新熱點。（圖：取自臺北旅遊網）

咖啡香氣伴隨古典氛圍，現代與歷史在此交會。（圖：取自臺北旅遊網）

周邊景點、交通資訊（圖：取自臺北旅遊網）