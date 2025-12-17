圓山大飯店六大主廚首合體！「國宴級外帶年菜」不用萬元 限量500套

記者李育道／台北報導

迎接農曆春節圍爐商機，圓山大飯店今年首度集結台北圓山、圓山聯誼會與高雄圓山共六大主廚聯手推出外帶年菜，以「馬上團圓‧富貴迎春」為主題，主打國宴級料理卻不用破萬元。圓山大飯店總經理方遠懷透露，今年年菜預估銷量將自然成長約15%，整體銷售金額上看800萬至1000萬元，年菜套組限量500套，鎖定小家庭圍爐市場。

圓山大飯店「馬上團圓‧富貴迎春」年菜。（圖／記者李育道攝影）

外帶年菜需求升溫 銷量上看千萬

方遠懷表示，隨著國內經濟環境回溫，加上過年圍爐型態改變，民眾對外帶年菜的需求持續升溫。圓山大飯店年菜全數為主廚團隊親自製作，未委外代工，也不交由任何OEM廠商處理，因此在人力與產能有限下採限量販售。也因為堅持自製，圓山大飯店往年外帶年菜銷售金額多落在600萬至800萬之間，去年實際業績約700多萬元，今年則設定挑戰1000萬元的目標。

八人份年菜不用1萬 山珍海味小家庭一次吃得到

今年推出的「馬上團圓‧富貴迎春」年菜套組，每套原價11598元，早鳥優惠8.6折後只要9998元，主打適合6至8人享用，也能因應5人以下的小家庭需求，一次備齊圍爐料理，降低備餐負擔。套組共包含五道菜色，分別為黃金一品花膠雞湯、金鯧米粉霸王鍋、經典無錫肋排、紅袍人蔘醉蝦與九環醬珍珠糯米飯，從湯品、主菜到主食一次到位。

圓山大飯店指出，菜色設計除講究食材與工序，也融入年節吉祥寓意。像是黃金一品花膠雞湯，以整隻土雞、厚身花膠與松茸慢火熬煮，象徵富貴興旺；金鯧米粉霸王鍋延續圓山大飯店多年煲湯工法，寓意年年有餘；無錫肋排以江浙傳統手法細燉，象徵迎接新氣象；搭配冷熱皆宜的人蔘醉蝦與宮廷工法製作的九環醬珍珠糯米飯，讓團圓餐桌兼具年味與儀式感。

圓山大飯店也同步推出五款豪華單品年菜，包含羅漢珍珠糯米飯。（圖／記者李育道攝影）

豪華單品同步登場 不買整套也能選

除套組外，圓山大飯店也同步推出五款豪華單品年菜，提供不想整套或想自行搭配的消費者更多彈性選擇，品項涵蓋瑤柱花膠燉鮑魚雞湯、粵式經典滿漢盆菜、九環醬珍珠糯米飯、羅漢珍珠糯米飯，以及首次亮相的紅酒燉和牛，橫跨中式宴席與西式燉煮。

豪華單品年菜花膠燉鮑魚雞湯。（圖／記者李育道攝影）

原物料漲幅自己吸收 價格僅微調

針對價格策略，方遠懷坦言，今年國際原物料成本普遍上漲約15%至20%，但圓山大飯店考量小家庭預算，年菜價格漲幅控制在2%以內，多數成本由飯店自行吸收，並未明顯反映在售價上，希望藉此推廣六大主廚的廚藝，讓更多民眾有機會以親民門檻享用高品質年節料理。

圓山大飯店總經理方遠懷。（圖／記者李育道攝影）

圓山大飯店也指出，除夕圍爐內用市場在台北都會區幾乎年年爆滿，飯店的除夕圍爐訂位往往在每年6、7月便已額滿，反映外食成為主流，圍爐市場趨於飽和，也讓外帶年菜成為持續成長的關鍵市場。圓山大飯店外帶年菜業務正是看準這股趨勢，從早期約200萬至300萬的銷售規模，逐步成長至如今挑戰千萬元。

除夕內用年年滿 外帶成關鍵市場

此外，圓山大飯店今年在外帶包裝上也導入ESG永續概念，外盒與保冷袋皆以可重複使用為設計方向，兼顧自用與送禮需求。飯店表示，「馬上團圓‧富貴迎春」年菜套組即日起開放預購，至2026年1月31日前完成付款可享早鳥優惠，並附贈圓山大飯店御廚無添加調味珍鮮乙包，單筆消費滿6000元以上提供台灣本島一次冷凍宅配服務，並自2026年1月16日起提供門市取貨及宅配，盼讓民眾在家也能輕鬆享受國宴級的團圓滋味。

豪華單品年菜滿漢盆菜。（圖／記者李育道攝影）

豪華單品紅酒燉和牛。（圖／記者李育道攝影）

金龍餐廳主廚許耀光。（圖／記者李育道攝影）

圓山牛排館今年首度推出應景年菜「紅酒燉和牛」，由擅長西式擺盤美學與火候掌控、新加坡國際美食挑戰賽金牌得主廖健皓主廚製作。（圖／記者李育道攝影）

