圓山站驚魂！男突失控「衝閘門、超商」遭警壓制送醫

男子衝向超商被壓制。讀者提供



台北市圓山捷運站今（1/14）日下午，一名45歲林姓男子與妻子行經圓山捷運站外，原欲搭乘計程車外出辦事，未料林男突然失控，轉身朝捷運站閘門方向衝入；林妻無法制止，擔心發生意外，隨即向站務人員求助並報警處理。

中山分局指出，警方於下午3時許接獲報案後，立即派遣圓山派出所警力趕赴現場。員警到場後先行安撫林男情緒，但林男情緒仍持續激動，不僅不聽勸阻，還在員警聯絡處理過程中，突然企圖搶奪警員手中的手機，隨後又轉身衝向捷運站內的超商區域。

男子試圖拿取員警物品被制止。讀者提供

警方考量現場人潮眾多，為避免林男或其他旅客發生危險，隨即對其實施管束，並當場將其制伏。經初步處置後，林男在妻子陪同下，由救護人員送往北投國軍醫院進一步診治。警方表示，現場並未發生其他衝突，站內秩序隨後恢復正常。

男子被送醫。讀者提供

林妻向警方說明，丈夫當天精神狀況不穩，才會出現失控行為，也擔心他衝進捷運站後走失，因此才請求站務人員與警方協助。警方初步了解後，未涉及其他刑案，後續將依相關程序處理。

警方也呼籲，民眾若在人潮密集的公共場所，發現有人情緒明顯不穩或有失控情形，應保持冷靜，第一時間向捷運站人員或相關管理單位求助，並立即報警處理，以確保自身與他人安全。

