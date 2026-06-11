圓山變身世足主場！百威啤酒打造大螢幕觀賽空間，限量足球零錢包、球衣抱枕直接送

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「百威啤酒」把台北圓山變成世足主場，大螢幕觀賽超有臨場感，還有各種限定周邊可以蒐藏。（百威啤酒供圖）

4年一度的世界盃足球賽，6月12日凌晨開踢，除了守在電視機前熬夜追賽，今年台灣球迷也有更多沉浸式觀賽選擇。「百威啤酒」迎來與FIFA合作40週年，特別推出世足限定活動，不只在台北圓山打造大型戶外觀賽空間，還祭出限量收藏周邊、餐飲優惠與互動體驗，讓球迷從看球、吃美食到蒐集紀念品一次滿足。

最受矚目的亮點，就是從即日起到7月20日，在台北花博公園圓山園區MAJI²集食行樂打造的「世足主題空間」。現場設置大型觀賽螢幕，讓球迷能與同好一起感受進球瞬間的震撼氛圍，不必飛出國也能體驗宛如置身球場般的熱血感受。

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除了觀賽體驗，百威也同步推出FIFA世界盃限定罐與多款收藏周邊，包括酒杯、杯墊、吊飾、保冰包及球衣造型抱枕等。球迷只要在指定通路購買百威啤酒，就有機會把限量贈品帶回家。

必勝客「PK 雙饗卡」會員，購買一手百威啤酒，直接帶走限定足球零錢包，買兩手則可獲得百威球衣抱枕。

其中與必勝客合作活動，更祭出超人氣收藏品。只要是「PK 雙饗卡」會員，購買330mL百威啤酒，即可獲得冰藏起司塔 2 入 98 元優惠券。購買一手百威啤酒，直接帶走百威限定足球零錢包，買兩手百威啤酒則可獲得百威球衣抱枕，贈品數量有限，送完為止。

餐飲優惠部分，百威也攜手「TGI FRIDAYS」推出「瘋足球應援分享餐」，集結香辣墨西哥三重奏、達拉斯三式組合與三式超級精選等人氣餐點，打造適合多人聚會看球的美式派對餐桌。活動期間點購指定套餐或百威啤酒，還有機會獲得世足限定贈品，讓看球氣氛從球場延伸到餐桌。

一走進「金色三麥」，滿滿的萬國旗、垂吊足球掛飾與超大充氣足球，從環境就開始營造滿滿氣氛與玩心。（金色三麥供圖）

其他餐飲品牌也紛紛推出觀賽活動。「金色三麥」把全台門市打造成足球應援酒館，除了推出冠軍預測活動，會員完成冠亞季軍預測後，有機會抽中長榮航空亞洲航線機票等大獎。賽事期間若成功猜中當日獲勝隊伍，更可享整桌啤酒免費加滿優惠，增添觀賽樂趣。

參加金色三麥線上冠亞季軍預測活動，有機會抽中長榮航空亞洲不限航點機票。（長榮航空供圖）

另一家運動餐廳「SPORTS NATION」，則主打大螢幕直播與沉浸式應援氛圍，推出「足球大運彩」活動，球迷可預測勝負與比分，猜中勝隊可獲得酒類優惠，若成功命中最終比分，甚至享有整桌免單福利，讓每場比賽都充滿刺激感。

「SPORTS NATION」結合大螢幕轉播、現場帶動與互動遊戲，讓球迷感受進球瞬間全場歡呼的熱血氛圍。（SPORTS NATION供圖）

★《鏡報》提醒您：喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。



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