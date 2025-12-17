圓山集團攜手議員辦耶誕捐血活動 號召挽臂送暖解血荒

圓山國際集團暨圓山慈善事業發展協會二十五日將於北區北安捐血室舉辦捐血活動，只要捐血，即可獲得好禮。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟／台南報導

迎接溫馨耶誕佳節，圓山國際集團暨圓山慈善事業發展協會協同議員林美燕、曾培雅，十七日於議會舉辦「聖誕因您而美，有愛生命更熱血」捐血活動記者會，號召社會大眾踴躍捐血，為需要幫助的人送上生命禮物，讓愛心在寒冬中傳遞溫暖。

林美燕和服務處執行長葉翰勛說，年終雖歡樂，然時近寒假，血庫缺血現象逐漸明顯，呼籲各界踴躍挽臂捐血，幫助個人也幫助整個家庭；曾培雅服務處執行長歐政豪指出，目前缺血嚴重，呼籲中生世代串連贊助捐血活動。

圓山協會理事長楊哲明表示，協會一年舉辦兩次捐血活動，二十五日上午起，在北區北安路一段的北安捐血室舉行；凡捐血可獲得豐富好禮，包括禮券、前百名更加碼致贈雨傘，另有飲料、豆花、遊艇分享、火鍋店肉片招待等。各贊助企業也齊聚，鼓勵所有人踴躍捐血，救人一命。