圓帛琉30年夢！林佳龍見證首座高爾夫球場簽約 台企進駐總統府旁

外交部長林佳龍拜會帛琉總統惠恕仁。（外交部提供）

外交部長林佳龍於12月18日至21日率領「台帛榮邦經貿團」訪問友邦帛琉共和國，不僅會晤帛琉總統惠恕仁，更見證了台灣佳邦公司與帛琉美麗坵州（Melekeok）簽署投資合作備忘錄（MOU）。此計畫將在帛琉總統府旁興建該國首座國際級高爾夫球場，正式落實外交部「榮邦計畫」中推動永續觀光的目標，為兩國建交邁入下一階段奠定經貿基石。

林佳龍部長表示，這項投資案是「信賴外交」的具體成果。帛琉觀光部長曼尼萊（Ngiraibelas Tmetuchl）感性指出，擁有一座高爾夫球場是帛琉人超過30年來的夢想，此計畫不僅能與總統府周邊景點串聯形成新的觀光亮點，更能吸引高端國際旅客。台企佳邦公司承諾將嚴守帛琉高標準的環評法規，尊重在地文化，打造一座兼具生態與專業的國際級球場。

廣告 廣告

台帛「榮邦計畫」，實現帛琉人30年夢想球場。（翻攝自林佳龍臉書）

根據外交部新聞稿，此次隨團出訪的「台帛榮邦經貿團」涵蓋觀光、電子、醫療及綠能等產業代表，展現台灣與太平洋友邦「共榮共好」的決心。林佳龍指出，榮邦計畫的核心在於「公私協力」，鼓勵民間資金投資友邦，考察期間，帛琉各界政要及傳統領袖均給予熱烈歡迎，顯見帛琉政府對台灣企業開發智慧醫療、潔淨能源及運動人才培育等領域的高度期待。

由於帛琉將於2026年主辦「太平洋島國論壇」（PIF）峰會，屆時此座具標誌性的高爾夫球場及相關合作成果，將成為台灣向國際社會展示與太平洋友邦合作成功的窗口。林佳龍強調，外交部將持續耕耘，讓「台灣經驗、帛琉實現、世界看見」，透過實質的經貿連結，讓台帛邦誼在變動的國際情勢中更加穩固。





更多《鏡新聞》報導

反擊「金元外交」指控 外交部：宏都拉斯困境證明中國才是毒藥

友邦聖文森「曾主張斷交」親中黨勝選 外交部：44年邦誼篤睦

連挖我9友邦 吳釗燮曝「老友」回頭訴苦：中國開空頭支票