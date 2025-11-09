圓滾滾橘貓被笑胖！ 狂換姿勢想證明「自己是虛胖」 越描越黑最後怒瞪：你禮貌嗎

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

毛小孩雖然不會說話，但牠們的表情與肢體語言往往比言語更有戲。近日，有網友分享了一則影片，只見一隻橘貓被女子調侃「你好胖」，氣得當場起身反駁，連換好幾種姿勢試圖證明自己並不肥，還特地秀出「顯瘦側臉」，結果還是繼續被嘲笑，明明氣炸卻還要維持儀態的樣子也讓不少網友笑翻。

一名網友日前在Youtube上分享了一則影片，從影片中可以看到，一隻圓滾滾的橘貓原本正趴在地上休息，一名女子看到後忍不住笑出聲對牠說：「你好胖喔～」，話音一落，貓咪立刻警覺地抬頭，隨即坐起來挺胸收腹，試圖用不同的姿勢澄清自己是虛胖。沒想到女子見狀仍不領情，繼續笑牠「還是很胖」，氣噗噗的橘貓只好祭出最後一招，轉過頭露出側臉，試圖證明自己也有下顎線，堅定的眼神彷彿在說「你看！這樣就不胖了吧！」，可愛模樣也讓網友們看了直呼「胖胖的也很可愛啦」。

影片曝光後後吸引不少人點閱，上傳至今已累積破萬次觀看，網友們看完紛紛在底下留言回應，「我不是胖，我是強壯」、「貓：女人你也沒瘦到那」、「你是一句人話都不說啊」、「貓：最毒婦人嘴」、「貓：可以提告貓身攻擊嗎？」、「你禮貌嗎?裝聽不懂很累的..」、「胖胖的很可愛啊」、「你不要欺負胖貓」、「大橘表示：我決定生一場50000的病」。

