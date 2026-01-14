圓滿扶輪社助莒光國小特殊生戲劇課找回自信

台北圓滿扶輪社連續五年贊助新北市板橋區莒光國小資源班戲劇課程。（圖/台北圓滿扶輪社提供）

台北圓滿扶輪社長期關注特殊教育，連續五年贊助新北市板橋區莒光國小資源班戲劇課程，體現扶輪社團結行善力量為社會共好的精神。





於今日(14日)舉辦的戲劇課程成果發表會中，現任社長魏廷樺、社長當選人李傳惠，以及前社長林秀蓉、林敏惠皆親臨現場支持，並由校長周德銘頒贈感謝狀。今年校長周德銘更在發表會上親自點名每位小演員，給予這群孩子最特別的尊榮與鼓勵。





此計劃源於台北圓滿扶輪社前社長林秀蓉與曾力文皆曾任莒光國小家長會長的深厚淵源，將對學校的愛代代傳承。

今年成果發表會主題為「情緒中控站」，引導孩子認識並做自己情緒的主人。（圖/台北圓滿扶輪社提供）

化身情緒主人克服先天限制 跨領域課程點燃

今年成果發表會主題為「情緒中控站」，透過主角阿寶的開心、緊張、厭煩、憤怒、羨慕、放鬆及難過等七種情緒寶，引導孩子認識並做自己情緒的主人。





對一般學童而言，歌舞表演已非易事，但對莒光國小多元班的「慢飛天使」來說，要熟記走位與背誦大量台詞，更需克服先天的限制與長期的學習挫折。





莒光國小特教團隊研發專屬戲劇課程，透過跨領域學習包含劇本撰寫、舞台設計與對白錄製，激發孩子的學習動機。孩子們在練習過程中透過反覆練習，從角色、舞台上、同學、家長、師長的掌聲中找到自信。





榮獲全國標竿獎肯定 實踐團結行善的教育價

透過成果展演，讓普通班師生看見了特殊生的亮點，同學在台下為自己的朋友大聲鼓掌應援，熱烈排隊和小演員合影。孩子從人際關係受挫的邊緣，搖身一變成為班上的「小明星」。





演出在同儕間建立了話題橋樑，增加了接納與包容。此課程更屢獲殊榮，包括「未來教育臺灣100」及「2025 KDP全國學校經營與教學創新國際認證獎」全國標竿獎的肯定 。





呼應國際扶輪社 2025-26 年度總社主題「Unite for Good（團結行善）」，在台北圓滿扶輪社的資源挹注下，莒光國小戲劇課成功匯聚了社區、學校與家長的愛，讓這群慢飛天使在舞台上發光，證明了只要團結行善，愛能凝聚一切，讓溝通變得雙向且充滿意義。



