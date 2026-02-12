圓滿癌父心願 女兒心蓮病房互許終身

農曆春節前，花蓮慈濟醫院的病房，化身為溫馨的婚禮現場。一名肝癌末期父親，最大的心願就是親眼見證女兒出嫁。為了圓滿父親的心願，女兒將原訂六月的婚禮緊急提前，在護理人員協助下，一週內完成籌備，讓爸爸在人生的最後時光，參與這場重要儀式，婚禮雖然簡單，卻充滿溫馨與祝福，為患者及家屬留下永生難忘的回憶。

「願意承認接納李銘 做你的丈夫嗎，(我願意)。」

一句承諾，不只是對丈夫的告白，也是為了臥床的父親。

「這是牧師第一次，看到這麼美的鑽戒。」

廣告 廣告

這場婚禮不是在教堂，而是在病房。新娘陳香婷的父親，一月底因為腰背痛掛急診，檢查發現肝癌末期，為了圓滿爸爸的心願，小倆口原訂6月的婚禮，緊急提前到2月舉行。

新娘 陳香婷：「因為爸爸有說，他想要看到我們，就是辦婚禮的樣子，就跟我們一起參與，因為爸爸的身體越來越虛弱，所以那時候 我們就在想說，要不要在醫院(辦結婚儀式)這樣。」

新郎 李銘：「我老婆就是有替他爸爸著想，要做到他爸的心願這一塊，嗯 很孝順，我覺得這一點 很有意義。」

「有看到嗎 爸爸。」

這一刻，人生大事，沒有遺憾。

新娘 陳香婷：「我去看爸爸的時候，剛剛有去跟爸爸說話，我爸爸有笑 然後他知道，他已經參加我們的婚禮了，然後他剛笑的時候，其實我已經很滿足了。」

為了舉辦這場婚禮，護理人員一早就忙著布置場地、測試儀器，雖然只有短短一個禮拜的籌備期，但他們傾注心力，內心同樣被深深觸動。

花蓮慈院急診後送病房副護理長 林怡瑄：「就是可以透過自己的工作，然後完成他的最後一個願望，好像覺得護理，又可以再更親近一點，更全人一點。」

新娘的阿姨 高儷吟：「做到這種程度，我們是沒想到，就是很感動。」

「我們一起向世界活出愛。」

沒有盛大的排場，卻有最真摯的祝福，眾人合力，圓滿一場溫馨的婚禮，為病患及家屬，留下珍貴的回憶。

更多 大愛新聞 報導：

沒有盡頭的賽道 老醫師跑出健康人生

修復的滋味 鐵窗牌部分收益成賠償基金

