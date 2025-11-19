圓滿落幕！日本德島美術館「斥資千萬買贗品」 送還原畫廊拿回全額退款

日本德島縣立近代美術館耗資千萬買到贗品，如今終於圓滿落幕。（翻攝自維基百科、日本德島縣立近代美術館）

日本德島縣立近代美術館今（19日）宣布，已將此前耗資6,720萬日元（約新台幣1,350萬元）購入的法國立體派大師讓·梅金傑（Jean Metzinger）畫作《騎自行車》退還給原購買畫廊，並已獲得全額退款。這幅畫作在去年被揭露為德國「天才偽造家」沃夫岡．貝特萊奇（Wolfgang Beltracchi）所製的贗品，引發了藝術界風波，如今事件終於畫下句點。

事件始末：從「名畫」到「錯誤的見證」

日本德島縣立近代美術館是在1999年購入這幅名為《騎自行車》的油畫，畫作年代據稱介於1911年至1912年間。多年來，館方一直將其視為真品，並曾大方出借給日本各地博物館展出。

然而，風波在去年爆發。德島美術館原定在去年7月27日於館內展出此畫，但在同年6月，館方接到藝文界人士通報，網路爆料指出這幅畫其實是偽畫專家貝特萊奇的贗品。館方隨即火速撤銷展覽並展開調查，最終在今年3月召開記者會，坦承這幅高價畫作確為贗品。

贗品公開展出：親自面對歷史性錯誤

在贗品風波爆發時隔1年，館方非但沒有將畫作雪藏，反而作出一個驚人決定：自今年5月11日至6月15日，免費公開展出這幅《騎自行車》贗品。

在展覽中，畫作旁的介紹直接標註了「贗品」字樣，並有工作人員親自向公眾講解整起事件的來龍去脈，讓大眾親眼見證這場「歷史性的錯誤」。此舉在開展首日便吸引了上百人前往「朝聖」，成為一時話題。

偽造家親筆信回應：表達歉意

針對其作品在日本引起的軒然大波，《讀賣新聞》曾向德國偽畫專家貝特萊奇官網洽詢。貝特萊奇在回信中證實，他模仿約120位畫家的畫風，製作了約300件作品，並透過拍賣市場販售。

他指出《騎自行車》大約是在1986年至1987年左右繪製完成，隨後賣給法國巴黎的一間畫廊。對於這起事件造成的混亂，貝特萊奇在信中親自署名表示「非常抱歉造成混亂」。

《共同社》報導，隨著今日館方宣布已將畫作退還並全額拿回6,720萬日元的購畫款，這場持續多時的「贗品」事件，終於在藝術界與公眾的關注下圓滿落幕。

