圓環拆除後 萬隆至公館 可變車道11／8上路

公館圓環9月拆除並把羅斯福路、基隆路口改為正交路型，通車1個月車流回穩至與拆除圓環前相當，交通事故數與同期相比下降達44.4％。（本報資料照片）

台北市公館圓環拆除後，北市交通局為紓解羅斯福路、基隆路口上午尖峰時段車流，自8日起於路口羅斯福路南往北內側第2車道設置「可變車道」，每天上午7時至9時萬隆往公館方向僅供直行、禁止左轉，機車則調整為兩段式左轉，其餘時段為左轉專用車道，盼藉由不同時段調整車道行駛方向，紓解上班車潮。

公館圓環9月拆除並把羅斯福路、基隆路口改為正交路型，雖然通車初期出現車流回堵，但經交通局持續改善標線、號誌秒數後，通車1個月，車流已回穩至與拆除圓環前相當，交通事故數與同期相比下降達44.4％。

交通局為持續疏導路口尖峰車流，先前於10月18日調整羅斯福路北往南內側第3車道為「可變車道」，上午7時至9時調整為「左轉專用」，其他時間回歸直行專用。

交通局長謝銘鴻昨表示，經觀察該路口上午尖峰時段，南往西左轉上福和橋車流量明顯較低，而南往北直行車流量大，為增進直行車流紓解效率，北市交工處8日起於羅斯福路南往北萬隆往公館方向內側第2車道設置「可變車道」，於上午7時至9時調整為直行車道，其餘時段則為左轉專用車道。

謝銘鴻指出，經調整後，上午7時至9時羅斯福路與基隆路口南往北方向禁止左轉，該時段左轉車輛請先右轉基隆路，再於台科大校門路口迴轉，機車於該時段亦禁止直接左轉，須改為兩段式左轉或至台科大迴轉通行。

交通局說，措施將自8日起實施，為提醒用路人，車道兩側將設置視覺化減速標線，並於車道地面指向線加註時段資訊，透過彈性運用，期能有效分散車流、提升通行效率，呼籲用路人依號誌、標誌及標線指示行駛。