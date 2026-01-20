圓的接力 修剪自我並肩見清明

慈濟志工在社區，組隊長工作就像”桶箍”，號召志工合作，這”桶箍”工作，也得一代傳一代，而志工也在這其中不斷鍛鍊自我，與團隊一起邁向菩薩大道！

慈濟在社區，不論動員或活動，有賴組隊長當”桶箍”，後勁和氣新舊任組長即將交接，充滿祝福。

慈濟志工 李瑞菊：「做了12年，你要讓更有能力的人 能夠出來，我也是跟她說，我要送她3個"無"，無憂 無悔 無懼。」

慈濟志工 莊美有：「私底下 我們都稱瑞菊師姊，三好組長 什麼都好好好，未來我接和氣組長，我要做四好組長 好好好更加好，因為有瑞菊師姊相挺。」

社區組織起慈濟大家庭，不只共同為人群付出，更能磨練自我心性！

慈濟志工 黃琨明：「在11年前我說，上人我不想再做阿修羅，我不想再做怒目金剛，上人也祝福我 所以，我現在把社區照顧好 ，上人 我黃琨明，弟子絕對不會讓你失望。」

組隊長傳承，得把握因緣付出，才有鍛鍊的機會！

證嚴上人開示 ：「佛陀要來人間，就是要來跟眾人呼籲，紅塵就是煩惱，煩惱形成了一條大河，我們一直一直鍛鍊，鍛鍊出了 我們游泳的方向，鍛鍊出了 我們游泳的勇氣，還可以救度沉溺的人。」

鍛鍊出堅定道心，與志工並肩前行，在菩薩道上互相扶持！

