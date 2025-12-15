圓祥今年底遞件申請上櫃 最快明年第2季掛牌

（中央社記者何秀玲台北15日電）浩鼎轉投資圓祥生技總經理何正宏指出，旗下2項核心新藥隨著授權談判推進與臨床數據發表，目前已取得科技事業核准函，今年底申請掛牌上櫃，最快明年第2季或第3季掛牌上櫃。

圓祥生技今天舉辦媒體交流會，何正宏表示，圓祥生技專注於雙特異性抗體（同時鎖定兩個不同治療標的）新藥開發，旗下2項分別是在二期及三期的核心資產，包括適應症為實體瘤和大腸直腸癌的AP505，以及針對濕式黃斑部病變及糖尿病引起的黃斑部水腫開發的IBI302，在中國以外市場的授權與再授權潛力。

其中，AP505由中國授權夥伴天士力醫藥負責開發，今年初在中國同步展開兩個二期臨床試驗，其中一個針對大腸直腸癌；目前正與天士力醫藥協議由圓祥主導中國以外市場授權給第三方。

何正宏指出，IBI302三期臨床試驗已進入取得主要療效指標的最後階段，授權夥伴信達生物後續將進行主要療效與安全性數據分析，已有多家廠商和信達海外授權展開洽談。

他強調，圓祥生技採取授權策略，以挹注長期資金，支持更多新藥開發。以圓祥生技股東結構來看，最大股東為浩鼎生技，第二為潤泰集團，寶佳機構副董事長也是主要股東之一。（編輯：張良知）1141215