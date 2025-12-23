圓祥生技今送件申請上櫃 5項臨床新藥同步推進、抗癌藥獲國際大廠主動探詢

專注於雙特異性抗體新藥研發的圓祥生技（6945）今（23）日向櫃檯買賣中心送件申請上櫃，目標2026年掛牌。圓祥生技定位為臨床階段的新藥研發公司，致力於解決傳統單株抗體無法滿足的醫療需求，憑藉其獨家開發的抗體噬菌體庫與「T-cube雙特異性抗體平台」，用以開發抗體與蛋白質先導藥物，並透過將候選藥物授權給國際藥廠的策略，在資本市場中備受矚目。

圓祥生技最受投資人關注的亮點，在於其兩項已進入臨床中後期的核心資產，分別展現了極具潛力的授權價值。首先是針對濕式黃斑部病變（wet AMD）及糖尿病黃斑部水腫開發的眼科雙抗藥物 IBI302。該藥物目前已授權給香港上市公司信達生物（Innovent），且三期臨床試驗已進入取得視力矯正主要療效指標的最後階段。

圓祥總經理何正宏指出，眼科藥物市場近年來交易熱絡，國際大藥廠默沙東（MSD）於2024年以總額約30億美元收購眼科公司Eyebio，即是針對類似機制的抗體藥物。IBI302作為同類首創藥物，其潛在交易規模有機會參照此市場價值。據了解，目前已有多家廠商正與信達生物洽談IBI302的海外授權，若成功敲定，圓祥生技將依協議獲得再授權金的分潤，這將對公司營運資金帶來顯著挹注。

圓祥生技總經理何正宏（右）、圓祥生技抗體開發處副總經理游忠哲（左）。（魏鑫陽攝）

除眼科藥物外，圓祥在實體腫瘤領域的佈局也傳出捷報。旗下針對PD-L1與VEGF雙靶點設計的抗癌藥物 AP505，已由合作夥伴天士力醫藥在中國啟動兩項二期臨床試驗，其中一項更特別鎖定現有免疫療法效果不彰的大腸直腸癌（CRC）患者。

針對中國以外的全球市場，圓祥目前正主導將AP505授權給第三方。公司透露，目前已有超過5家國際藥廠（包含全球前15大藥廠）主動探詢，圓祥也已聘請一家美國投資銀行擔任財務顧問，以加速與潛在夥伴的商務談判進程 。由於近期國際上類似靶點的雙抗藥物授權案頻傳，包括輝瑞（Pfizer）、BioNTech等大廠均有大手筆收購動作，顯示AP505未來的授權金額極具想像空間。

在兩大核心資產之外，圓祥生技基於T-cube平台自主開發的後續管線也正穩步推進。針對晚期非小細胞肺癌的 AP203，預計將於2026年下半年在台灣完成一期臨床試驗。此外，全球首創針對HER2標靶藥物抗藥性的AP402，以及鎖定免疫冷腫瘤的AP601，也分別規劃於2026年第四季完成澳洲一期臨床試驗，以及在2026年初開始招募首位受試者。

針對未來的營運展望，何正宏強調，圓祥採取授權策略以獲取長期資金支持研發，此次上櫃時程的規劃與核心產品的授權進度緊密連動。若申請上櫃進展順利，並搭配IBI302或AP505任一項授權案達成具體里程碑，2026年將成為圓祥生技在國際新藥市場競逐的重要起點，期盼能為台灣生技產業開啟新的篇章。

圓祥生技目前實收資本額約新台幣8.5億元，董事長為陳志全、總經理為何正宏；截至2025年11月30日，全體董事持股比例31.40%。

