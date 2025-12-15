圓祥生技：看好授權金效應、最快明年拚損平 規劃第二季上櫃

圓祥生技。資料照



授權金效益可期！圓祥生技(6945)總經理何正宏今(15)日指出，旗下兩項核心授權資產IBI302與AP505隨著授權談判推進與臨床數據發表，目前已取得科技事業核准函，將近期啟動上櫃申請程序，預計明年第二季上櫃，在授權金挹注下，最快明年有望損益兩平，圓祥也布局十年規劃，三年會有第3個授權案，十年會完成新藥帶到市場，在團隊組成和開發產品規劃下，將朝向300億美元規模市場邁進。

圓祥生技專注於雙特異性抗體(雙抗)新藥開發，除了在一期臨床的AP203, AP402和AP601的三個雙抗之外，旗下兩項分別在二期及三期的核心資產AP505與IBI302在中國以外市場的授權與再授權潛力，近期以來受到市場相當多關注。

何正宏表示，針對濕式黃斑部病變(wet AMD)及糖尿病引起的黃斑部水腫開發的IBI302，目前濕式黃斑部病變三期臨床試驗已進入取得主要療效指標(視力矯正)的最後階段，授權夥伴信達生物後續將進行主要療效與安全性數據分析。據推估已有多家廠商和信達針對IBI302海外授權積極展開洽談。

關於眼藥的授權市場，2024年國際大藥廠默沙東以總額約30億美金收購專注眼科經營的公司Eyebio(產品為臨床二期的抗體藥物)，IBI302的潛在交易規模，有機會參照同類藥物市場價值及授權案例，此外，依據與合作夥伴的協議，圓祥生技將可獲得再授權金之分潤，若成功授權，將顯著挹注公司營運資金。

圓祥另一項主力產品AP505(PD-L1 x VEGF雙抗)，由中國授權夥伴天士力醫藥負責開發，在一期臨床展現安全性與具臨床價值的初步療效， 並已於2025年初同步展開兩個二期臨床試驗(中國)，其中一個特別針對大腸直腸癌，這對圓祥研發團隊而言，是一個非常振奮人心的消息。

公司目前正與天士力醫藥協議由圓祥主導將AP505中國以外市場授權給第三方，已有超過5家，包含全球前15大國際藥廠前來探詢，並已獲得1家美國投資銀行表達高度意願擔任本專案財務顧問，以加速圓祥與潛在授權夥伴的商務進程。

此外，近兩年國際上與圓祥AP505相同雙抗靶點的授權案，包含BMS和BioNTech總交易金額約111億美元、輝瑞與三生製藥授權合計12.5億美金、默沙東與禮新醫藥授權合計5.9億美元，都顯示國際大藥廠對於雙抗藥物市場未來發展的積極度和信心。。

