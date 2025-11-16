圓禿新解方！科學實證：洋蔥汁塗頭皮 近9成患者見效

科學研究為圓禿患者帶來新希望，在頭皮上塗抹洋蔥汁竟能有效促進頭髮再生。根據最新研究顯示，圓禿患者每天在頭皮塗抹洋蔥汁，短短6週後有高達86.9%的患者成功長出新髮，為落髮困擾者提供了一種潛在的天然替代療法。

根據最新研究顯示，圓禿患者每天在頭皮塗抹洋蔥汁，短短6週後有高達86.9%的患者成功長出新髮。（圖／freepik）

皮膚科醫師柯傅桓在其部落格中分享，這項發表於《皮膚病學期刊》的研究為洋蔥汁治療落髮提供了堅實的科學證據。研究納入38名平均年齡22.7歲的圓禿患者，實驗組每天在頭皮上塗抹洋蔥汁兩次，對照組則使用自來水。結果顯示，實驗組僅僅2週就出現頭髮再生的初步跡象。

柯傅桓指出，研究數據顯示治療效果具有時間依賴性，頭髮再生成功率從第4週的73.9%上升到第6週的86.9%。值得注意的是，男性患者的成功率達93.7%，高於女性患者的71.4%，研究人員推測這可能與男女頭皮的生理差異或荷爾蒙環境不同有關。

傳統的落髮治療方法主要依賴米諾地爾和非那雄胺等藥物，但這些藥物可能帶來副作用。（示意圖／pexels）

相較之下，使用自來水的對照組在為期8週的觀察期內，僅有2名患者（13%）出現頭髮再生，進一步證實了洋蔥汁的治療效果。柯傅桓表示，傳統的落髮治療方法主要依賴米諾地爾（minoxidil）和非那雄胺（finasteride）等藥物，但這些藥物可能帶來副作用，如非那雄胺可能影響性功能，米諾地爾則可能引起頭皮刺激或低血壓。

然而，柯傅桓也提醒，天然不代表絕對安全，洋蔥汁仍可能引發接觸性皮膚炎、紅腫、搔癢等過敏反應。他建議，開始治療前應進行皮膚敏感性測試。此外，研究中使用的是新鮮製作的洋蔥汁，在實際應用中，不同批次洋蔥的品質可能影響療效的一致性。

