圓緣會攜手皇順國際與永平高中 點亮老憨兒無筆彩繪

創辦人湯發鉅博士（前排中）、創會理事長曹晏華（前排右五）攜手皇 順國際股份有限公司志工與永平高中近百位師生大合照

公益中心/綜合報導

寒冬送暖，愛不止息！台灣圓緣慈善推廣協會發起「百人一日快閃志工服務」，串聯皇順國際股份有限公司與新北市永平高級中學（附設國中部），共號召近百位師生與企業志工，齊聚聖愛教養院。透過協會長年推動的「無筆彩繪」藝術互動，志工們與心智發展遲緩的老憨兒共同創作，用行動實踐公益初心，傳遞跨越障別的尊重與溫暖。

校園、企業、公益三方共好，跨世代傳承善意圓緣會與永平高中長期深耕公益，今年更首納入皇順國際的企業力量，成功打造「校園、企業、公益團體」三方聯動的愛心模樣。活動由圓緣會創辦人湯發

鉅博士與創會理事長曹晏華親自率領，擔任「引路人」，帶領志工深入教養院一線。

廣告 廣告

湯發鉅博士指出，此次志工教育的核心在於「無筆彩繪」，這項由他與金寶山執行副總曹晏華共同推廣的藝術療法，強調藝術不分界限。湯博士表示：「透過創作，我們能看見彼此最真實的心。陪伴比語言更有力量，這場活動能激發年輕人對生命的熱愛，並反思幸福的真諦。」

從恐懼到擁抱，無筆彩繪化指尖溫度為藝術活動初期，部分學生志工因不了解老憨兒而顯得羞澀與忐忑。然而，在畫布前，雙方透過色彩進行無聲的對話，恐懼隨即消散，取而代之的是歡笑與真摯的情感。最終，百位志工與老憨兒攜手完成了多幅色彩繽紛、充滿生命力的畫作。

永平高中的志工們和院生們一同展示作品

這些珍貴的藝術結晶未來將進行裱框義賣，所得資源將回饋於教養院質。創會理事長曹晏華感性分享：「今天我們見證了『善無年齡』，不論是國中生、教師或企業員工，只要心中有愛，就能打破障別。因為共好，讓世界更美好。」

創辦人湯發鉅博士（前排中）、創會理事長曹晏華（前排左四）與皇順國際的志工們一起合照

邀請各界認購，延續愛心火苗，圓緣會表示，無筆彩繪作品展現了極高的藝術感染力，歡迎社會各界踴躍認購，支持老憨兒的藝術創作之路。欲了解更多活動及畫作，請至台灣圓緣慈善推廣協會官方網站圓緣畫廊賞畫。