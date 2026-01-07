圓融行善團媒合善心友人 捐兩身障機構40萬元復健器材





圓融行善團團長許誥媒合善心友人謝坤樹及蔡吉隆，今（7）日捐贈40萬元的復健醫療器材，給八里愛心教養院及愛維養護中心兩家身障機構，為八里山上偏遠院生增添最需要的復健醫療器材，提供院生更完善的復健醫療協助，社會局副局長許秀能、天主教永和耕莘醫院長照副院長許瓊文、八里愛心教養院院長劉文湘和愛維養護中心主任簡美婷等代表受贈。

社會局副局長許秀能表示，兩機構院生多為重度以上且生活無法自理及行動不便的身心障礙者，八里愛心教養院院生包含腦性麻痺無法自理坐輪椅者；愛維養護中心則有需長期照護的重障重癱者，且家庭經濟弱勢，兩者都需接受政府補助，院生每天都需要復健及醫療相關器材的協助，以延緩退化及提升照護功能。

捐贈的復健醫療器材包含許多種類，如跑步機、溝通輔具、氣墊床、牙科固定板、電動床及油壓升降沐浴床等。劉文湘院長說，為了讓院生們維持一定的體能與關節活動，防止肢體退化，復健訓練非常重要，在治療師的協助下，院生會使用特殊的跑步機，藉由穩定且持續的運動，提升整體健康和精神。

永和耕莘醫院副院長許瓊文和愛維養護中心主任簡美婷則表示，藉由油壓升降沐浴床，可以方便照服人員幫重癱的院生洗澡，以促進血液循環，恢復身體健康，也能減輕照服人員的負荷。

圓融行善團團長許誥說，謝坤樹及蔡吉隆兩位董事長都是一竹慈善會的常年顧問，也是圓融行善團的會員，兩人都出身基層，努力學習空調通風工程，而後自立創業，事業有成後又積極回饋社會。謝董曾在111年回饋家鄉石門，捐贈一輛社福專車給石門尖鹿站社區照顧關懷據點，做為接送長輩到據點活動之用。

另蔡董在他擔任一竹慈善會理事長4年期間，共捐助100萬元給一竹，以幫助弱勢家庭急難救助，也曾在112年和他一起到三峽台北榮家捐贈善款及物資，關懷榮家長輩。這次聽聞兩機構需要特殊規格的復健醫療器材，二話不說，立即再次合力捐款購買。

