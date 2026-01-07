圓融行善團媒合謝坤樹及蔡吉隆 贈40萬元復健器材給兩身障機構

新北市圓融行善團團長許誥（右）媒合善心友人謝坤樹（左三）及蔡吉隆（右三）共捐四十萬元給八里愛心和愛維兩身障機構購買復健醫療器材。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲／新北報導

新北市圓融行善團團長許誥七日媒合善心友人謝坤樹及蔡吉隆，捐贈四十萬元復健醫療器材，給八里愛心教養院及愛維養護中心兩家身障機構，提供院生更完善的復健醫療協助；這批復健醫療器材包括跑步機、溝通輔具、氣墊床、牙科固定板、電動床及油壓升降沐浴床等多項種類。

市府社會局副局長許秀能代表受贈表示，兩機構院生多為重度以上且生活無法自理及行動不便的身心障礙者，八愛院生還包括腦性麻痺無法自理坐輪椅者；愛維養護中心則有需長期照護的重障重癱者，且家庭經濟弱勢，兩者都需接受政府補助，院生每天都需要復健及醫療相關器材的協助，以延緩退化及提升照護功能。

八里愛心教養院院長劉文湘表示，為讓院生維持一定的體能與關節活動，防止肢體退化，復健訓練非常重要，在治療師的協助下，院生會使用特殊的跑步機，藉由穩定且持續的運動，提升整體健康和精神。

永和耕莘醫院長照副院長許瓊文、愛維養護中心主任簡美婷表示，藉由油壓升降沐浴床，可以方便照服人員幫重癱的院生洗澡，以促進血液循環，恢復身體健康，也能減輕照服人員的負荷。

圓融行善團團長許誥表示，謝坤樹及蔡吉隆兩位企業董事長都是一竹慈善會的常年顧問，也是圓融行善團的會員，二人都出身基層，努力學習空調通風工程，自立創業有成後積極回饋社會；這次二人聽聞兩機構需要特殊規格的復健醫療器材，二話不說，立即再次合力捐款購買。