圓頂帳篷360度賞雪景：越後湯澤－石打丸山滑雪場
位於新潟越後湯澤地區的 石打丸山滑雪場，是近年來備受滑雪愛好者與遊客青睞的熱門雪場。作為越後湯澤區域的老字號雪場之一，不僅以適合初學者和中級者的多樣雪道聞名，更持續推出創新設施，吸引不滑雪的旅客前往體驗雪國魅力。2025-26雪季，雪場預計於 2025年12月19日 開始營業，準備迎接各地遊客。
2025-26最新交通資訊：免費接駁車詳情
前往石打丸山滑雪場交通十分便利。主要方式是從JR越後湯澤站轉乘免費接駁巴士。2025-26雪季的最新接駁車資訊如下：
搭乘地點：從越後湯澤站東口出站後，左轉至第5號站台（松本清藥妝店旁）候車。
路線選擇：
石打丸山免費接駁車：最快約17分鐘可抵達雪場中央口的「Resort Center」滑雪中心。
四滑雪場聯合巡迴巴士：約19分鐘抵達，途經其他雪場。
對於自駕旅客，滑雪中心前設有大型停車場，平日及夜滑時段免費，假日收費1000日圓。
獨特亮點：圓頂帳篷，讓不滑雪者也能盡享雪景
石打丸山滑雪場近年最引人注目的設施，莫過於在社交媒體上廣為流傳的 透明圓頂帳篷。此設施位於雪場中腹區域，專門為不滑雪的遊客設計，讓所有人皆能輕鬆體驗絕美雪景。
體驗方式：遊客可購買包含纜車往返票的圓頂帳篷套票，搭乘箱型纜車上山。在透明帳篷內，能免受風寒，舒適地享用咖啡甜點，並360度欣賞周邊的銀白世界。
營業資訊：2025-26雪季的圓頂帳篷預計從12月19日開放。此設施非常熱門，建議有意前往的遊客提前透過官方網站預約。這項貼心設計，使石打丸山成為適合全家大小或團體出遊的目的地，無論是否滑雪，都能共同享受雪山樂趣。
近年熱門的滑雪場體驗
石打丸山滑雪場與鄰近由JR營運的GALA湯澤滑雪場不同，場內匯集了多家獨立的雪具租賃店與餐廳，為遊客提供了更自由、多元的選擇。雪場內設有全新滑雪中心（Resort Center），並更新了箱型纜車等設備，提升運載效率。
對於滑雪者而言，雪場滑道總長約5公里，兼具適合練習的平緩綠線與富挑戰性的紅線，更有公園（Park）及樹林區可供進階玩家探索。此外，雪場與GALA湯澤、湯澤高原滑雪場互通，購買三山共通纜車券即可體驗更廣闊的滑行區域。
總結而言，石打丸山滑雪場憑藉其便利的交通網絡、創新的圓頂帳篷觀景設施，以及多元的雪道選擇，已成為越後湯澤地區不可或缺的熱門滑雪勝地。2025年12月19日新雪季開幕後，無論是追求滑雪刺激的玩家，還是單純想沉浸於浪漫雪景的旅客，都能在此找到屬於自己的冬日樂趣。
石打丸山滑雪場
+81 025-788-0707
〒949-6372 新潟県南魚沼市石打1699 (中央口リゾートセンター)
相關連結
其他人也在看
中國女羽田機場暴走！瘋嗆台灣客、辱罵日語
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免前往日本旅遊，但仍有中國民眾赴日，且日前在東京羽田機場又爆出爭議事件，幾位中國遊客不知何故與台灣遊客發生衝突，一位中國女在過程中大喊「台灣是中國的」、...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前 ・ 242
2026最新旅遊補助來了！每人最高領2000元，隔天免費玩26家遊樂園
為刺激國內觀光發展，交通部規劃於2026年推出多項旅遊補助，其中生日住宿補助將於明年１月率先啟動，每月抽選1000人獲得1，200元補助。而平日住宿補助方案預計4／1正式上路，提供第１晚800元、續住食尚玩家 ・ 1 天前 ・ 45
白冰冰一開心就當「付費導遊」 帶子弟兵遊山玩水老地方
【緯來新聞網】白冰冰主持民視《超級冰冰Show》上周蟬聯全台收視冠軍，趁著空檔帶著班底「台一線」阿玟緯來新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
跟團出國注意 39家旅行社解散 觀光署公布最新名單
不少民眾已著手安排春節與寒假旅遊，交通部觀光署今（18日）公布最新旅行社營運狀況，今年1月1日至12月17日共有39家旅行社解散、12家經觀光署廢止或撤銷旅行業執照。觀光署提醒，參團旅遊應選擇領有旅行業執照之合法旅行社，並簽訂旅遊契約較有保障，千萬別誤信沒有合法旅行社的網路或LINE揪團。中時新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
幼兒園員工旅遊反應佳！續帶畢業旅行「澳門4天3夜」 團費2.5萬元行程曝
畢業旅行是學生們一生僅有幾次與同學間珍貴回憶，不過日前一名家長在社群分享，家中孩子幼稚園畢業旅行「等級都提升了」，她分享不僅國內、外各1次，其中國外還是親子一同前往澳門，而1人要價2萬逾元，行程引發關注。鏡報 ・ 1 天前 ・ 4
花蓮蝴蝶谷溫泉渡假村 試營運
花蓮縣富源國家森林遊樂園區去年受天災影響，造成步道設施受損，蝴蝶谷溫泉渡假村也因面臨觀光寒冬在今年初宣布熄燈，讓不少民眾感到可惜。林業及自然保育署花蓮分署表示，渡假村設施經委外標租已恢復營運，步道仍在整修，後續會視工程進度評估開放時程。此外，宜蘭縣大同鄉知名芃芃野溪溫泉16日晚間被怪手挖毀，讓現場遊客相當錯愕。中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
田野裡的Villa餐廳開箱！大推南瓜盅燉飯跟肋眼牛排，下午茶的檸檬磅蛋糕必點，快約姐妹來放空
如果你最近正在找「宜蘭有風景、有質感、餐點又不會踩雷」的簡餐或下午茶店，那我覺得蘭庭Villa景觀餐廳真的很推，它的位置超美，就在蘭陽溪畔、稻田旁邊，整間餐廳像被大自然抱著一樣，你一進門就會自動把步調放慢～Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前 ・ 2
新竹週末去哪裡？新埔小旅行6大亮點：解憂步道、穀倉咖啡、柿餅美拍很療癒
想找一個不塞車、不趕行程，又能慢慢把心情放下來的週末去處嗎？到新竹新埔切換成”慢模式”走走吧!沿著文山步道圓木棧道散步，看高鐵從田野間呼嘯而過；走進穀倉改建的農會咖啡廳，聞咖啡香、看稻田景；再到曬柿餅的金黃畫面、滿滿多肉植物與可愛小動物的生態園區，療癒指數一路飆升。把自然風景、在地美食與鄉村日常一次收藏，剛剛好填滿一個讓人心情變輕的週末。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前 ・ 2
不只陽明山 台北小出走6大路線提案！神隱少女隧道、茶園曙光步道、關西仙草花海超好拍
當假日不想再人擠人的陽明山，其實只要把地圖往外推一點點，台北周邊就藏著許多剛剛好的「小出走」風景。從宛如《神隱少女》場景的秘境隧道、晨光灑落的茶園步道，到一走進就快門停不下來的浪漫紫色仙草花海，不必長途跋涉，也能收穫滿滿療癒感。本篇精選 台北小出走 6 大路線提案，結合森林健行、山城老街、藝術展覽與季節限定花海，讓你用半天到一天的時間，輕鬆換個風景、換個心情。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前 ・ 3
國旅最愛去哪裡？2025最新調查出爐「這地區」奪冠
國內旅遊最愛去哪裡？LINE旅遊今日公布「2025國旅大調查」最新結果，顯示台灣民眾在旅遊選擇上更重視短天數、便利性與熟悉感，其中「花東地區」以遼闊自然景觀與放鬆節奏奪下最想前往國旅目的地冠軍，其後依序為宜蘭、台南，第四、第五名則為澎湖與高雄。自由時報 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
春節機票多難訂？「飛得出回不來」星宇：機票漲5%
春節機票多難訂？星宇航空（2646）公關長梁文龍今（17）日在攜手米其林餐廳《元紀》機上新餐表示後受訪表示，台灣消費力驚人，春節連假難得9天，機票幾乎都已訂光了，「飛得出去回不來」，部份冬天熱門景點如北海道、日本東北等因供不應求，機票甚至上漲5%以上。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 3
淡古、十三行共推新北最強水陸雙遊程 首航賞淡江大橋
新北市立十三行博物館十七日表示，新北最強、橫跨淡水河兩岸的「水陸雙遊程」即將開放線上報名！該遊程不僅獨家包船，帶領遊客搶先近距離欣賞國際地標「淡江大橋」，更能深度走訪淡水古蹟博物館及十三行博物館，探尋百年歷史古蹟與千年考古文化。由新北市立淡水古蹟博物館、新北市立十三行博物館共同策畫的「與橋同行－淡八共鳴」水陸雙遊程，難得一見的雙遊程以國際地標淡江大橋為主軸，串聯淡水河兩岸陸上的歷史古蹟與考古文化，並獨家包船出航，十一條路線涵蓋淡水半日遊的「洋務之路、戰役之路、發達之路、和風之路」，八里半日遊的「十三漫遊、文化輕旅、甜蜜行旅、生態輕旅」，還有橫跨兩岸的全日遊，提供遊客多元豐富的旅遊選擇。最特別的是，所有路線皆可搭乘包船出航，從河海視角飽覽淡水河景，並以最近距離欣賞世界最大跨 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 1
台南官田遊客中心：綠建築、梅花鹿、多感官體驗
西拉雅國家風景區官田遊客中心，這座以綠建築為核心，佔地約11公頃的遊客中心，不僅是提供遊客旅遊資訊的樞紐，更是承載著西拉雅族群歷史記憶、文化意涵與對未來美好祝福的空間載體。其建築設計將人與自然、過去與現在、地方特色與遊憩體驗融為一體，為到訪者帶來一場感官與心靈的雙重饗宴。Yahoo奇摩旅遊網友投稿 ・ 1 天前 ・ 2
台灣虎航直飛日本岡山 戶外體驗成熱搜旅遊選擇
日本岡山以「晴天之國」聞名，不僅擁有歷史名城與自然景觀，更是戶外活動愛好者的理想目的地。隨著春夏旅遊旺季將至，台灣虎航提供台北、與高雄直飛岡山航線，吸引越來越多旅客將這座城市納入年度旅遊清單。七逗旅遊網 ・ 1 天前 ・ 1
大雪山迎接耶誕「楓」潮 漫山紅葉點亮冬日山林
最近氣溫下降，大雪山國家森林遊樂區楓紅已達8成，紅、橙、黃交織的葉色點綴山頭，為冬日山林增添溫暖而迷人的景緻，吸引不少遊客搶先上山捕捉楓紅美景。 林業及自然保育署台中分署表示，大雪山國家森林遊樂區內分布台灣紅榨槭、青楓、楓香等多樣變色葉植物。楓紅景觀自高海拔地區率先展開，小雪山資訊站周邊、49K停自由時報 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
冰雪大世界開園！521公尺超級滑梯 遊客嗨翻
哈爾濱冰雪大世界盛大開園！佔地相當於168座足球場，打造全球最大冰雪童話樂園，最受矚目的設施包括521公尺長超級冰滑梯及高43公尺主塔，夜間點燈宛如星河傾瀉，美不勝收！開園首日湧入4.5萬遊客，「簡直是一個仙境，特別棒、超級好玩！」遊客讚不絕口，掀起熱潮，將黑龍江冰雪季觀光熱度推向最高點！TVBS新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
飛行地圖大進化！長榮航推3D立體版 還有「恐龍陪飛」小孩嗨爆
長榮航空機上娛樂系統即將迎來升級版飛行地圖。長榮航宣布，預計自2026年第一季起，率先於國內航空業導入全新3D立體飛行地圖，讓旅客在飛行途中，不只掌握航程位置，也能同步探索沿途城市與景點，為長程飛行增添更多互動與趣味。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 發起對話
台日鐵道友好10週年 黃金列車「日光詣」首亮相！
台北市 / 綜合報導 今(18)日是台鐵跟日本東武鐵道公司，締結友好關係十週年的日子，東武鐵道為此特別送上黃金列車「日光詣」的車頭，在台北車站東側門廣場正式亮相，這也是它首度跨海來台，別具意義。不少鐵道迷跟攝影迷精心喬好角度，就是希望能捕捉歷史性的一刻。記者許庭綸說：「黃金列車「日光詣」SPACIA，首度現身熱鬧的台北街頭，可以像這樣近距離打卡拍照，相當吸睛。」民眾說：「很驚喜啊，因為我兩個兒子是鐵路局人員，所以我會更加的有興趣。」今日台鐵跟日本東武鐵道公司簽訂友好鐵路協定，適逢10週年紀念，東武鐵道贈送「黃金車頭」，特別跨海來台別具意義，台鐵公司董事長鄭光遠說：「代表著我們台日兩地鐵道文化的長年深厚友誼，更是展現了雙方在觀光的推廣，以及文化交流上的共同願景。」東武鐵道會長根津嘉澄說：「今天從日本運來的這輛列車，是『SPACIA』系列中最早製造、相當珍貴的首號車輛（Top Number）。」車身以金色黑色朱紅色塗裝有吉祥平安好運的寓意，而這輛車1990年開始運行是往返東京淺草日光，跟鬼怒川溫泉區的知名旅遊列車。東武鐵道會長根津嘉澄說：「雙方陸續展開多項合作，包括運行採用兩公司共同設計徽章的特急列車、互換彩繪列車、員工相互訪問交流、推出以蒸汽機車與新型特急為主題的便當盒。」台日交流頻繁，台鐵更曾借鏡東武鐵道推出鳴日號海風號山嵐號跟藍皮解憂號等觀光列車，也曾有過票券交換彼此交流，至於車頭，預計在台北車站展示為期一年，除了吸引鐵道迷搶拍也加深雙方合作關係。 原始連結華視影音 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
國籍航空攜手「米其林餐廳」 高空美味征服饕客
國籍航空攜手米其林餐廳，大打美食戰。星宇航空2026年，以台灣味為基底，推出睡前套餐，讓旅客在飛機上，不只吃飽更要睡好；長榮航空也合作燒肉餐廳，主打頂級A5和牛，飛機上也能享用；華航也攜手榮獲米其林綠...華視 ・ 1 天前 ・ 1
新北「山海湯」 泡好泡滿可抽獎
暖冬登場，新北觀旅局首次與交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處合作，推出「二○二五新北感溫祭」感溫護照集章活動，攜...聯合新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發起對話