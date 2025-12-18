圓頂帳篷360度賞雪景：越後湯澤－石打丸山滑雪場

位於新潟越後湯澤地區的 石打丸山滑雪場，是近年來備受滑雪愛好者與遊客青睞的熱門雪場。作為越後湯澤區域的老字號雪場之一，不僅以適合初學者和中級者的多樣雪道聞名，更持續推出創新設施，吸引不滑雪的旅客前往體驗雪國魅力。2025-26雪季，雪場預計於 2025年12月19日 開始營業，準備迎接各地遊客。

2025-26最新交通資訊：免費接駁車詳情

前往石打丸山滑雪場交通十分便利。主要方式是從JR越後湯澤站轉乘免費接駁巴士。2025-26雪季的最新接駁車資訊如下：

搭乘地點：從越後湯澤站東口出站後，左轉至第5號站台（松本清藥妝店旁）候車。

路線選擇：

石打丸山免費接駁車：最快約17分鐘可抵達雪場中央口的「Resort Center」滑雪中心。

四滑雪場聯合巡迴巴士：約19分鐘抵達，途經其他雪場。

對於自駕旅客，滑雪中心前設有大型停車場，平日及夜滑時段免費，假日收費1000日圓。

獨特亮點：圓頂帳篷，讓不滑雪者也能盡享雪景

石打丸山滑雪場近年最引人注目的設施，莫過於在社交媒體上廣為流傳的 透明圓頂帳篷。此設施位於雪場中腹區域，專門為不滑雪的遊客設計，讓所有人皆能輕鬆體驗絕美雪景。

體驗方式：遊客可購買包含纜車往返票的圓頂帳篷套票，搭乘箱型纜車上山。在透明帳篷內，能免受風寒，舒適地享用咖啡甜點，並360度欣賞周邊的銀白世界。

營業資訊：2025-26雪季的圓頂帳篷預計從12月19日開放。此設施非常熱門，建議有意前往的遊客提前透過官方網站預約。這項貼心設計，使石打丸山成為適合全家大小或團體出遊的目的地，無論是否滑雪，都能共同享受雪山樂趣。

近年熱門的滑雪場體驗

石打丸山滑雪場與鄰近由JR營運的GALA湯澤滑雪場不同，場內匯集了多家獨立的雪具租賃店與餐廳，為遊客提供了更自由、多元的選擇。雪場內設有全新滑雪中心（Resort Center），並更新了箱型纜車等設備，提升運載效率。

對於滑雪者而言，雪場滑道總長約5公里，兼具適合練習的平緩綠線與富挑戰性的紅線，更有公園（Park）及樹林區可供進階玩家探索。此外，雪場與GALA湯澤、湯澤高原滑雪場互通，購買三山共通纜車券即可體驗更廣闊的滑行區域。

總結而言，石打丸山滑雪場憑藉其便利的交通網絡、創新的圓頂帳篷觀景設施，以及多元的雪道選擇，已成為越後湯澤地區不可或缺的熱門滑雪勝地。2025年12月19日新雪季開幕後，無論是追求滑雪刺激的玩家，還是單純想沉浸於浪漫雪景的旅客，都能在此找到屬於自己的冬日樂趣。

石打丸山滑雪場

+81 025-788-0707

〒949-6372 新潟県南魚沼市石打1699 (中央口リゾートセンター)





