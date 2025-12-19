圖佳「強身法寶」幫新婚融融補身！咪蕾穩交台男友5年預備結婚

融融（左起）、圖佳、咪蕾18日出席《自由的旅行者》第二季記者會。（八大提供）

八大旅遊實境節目《自由的旅行者》第二季即將開播，主持人融融攜手搭檔咪蕾，展開為期18天的韓國自駕之旅，18日出席上檔記者會時，融融坦言，兩人一開始並不熟悉，但長時間相處後逐漸培養出革命情感，彼此就像兄妹一樣熟悉。身為第一季土耳其行搭檔的圖佳也驚喜現身，並送上精心準備的祝福小禮。圖佳準備土耳其男生的強身法寶「堅果」，期待融融接下來有好消息；同時圖佳也花了3天時間親手製作土耳其馬賽克燈送給咪蕾，祝福她未來的演藝事業能像燈飾一樣亮眼。

融融於10月19日與消防員女友Tasha完成人生大事，對於生子順其自然，也會規劃蜜月，「本來想去冰島，現在考慮模里西斯或馬達加斯加，蜜月也會拍片但一定要招商，最主要老婆要審片，不能把老婆拍不好看」，相當寵妻。

融融（左）、咪蕾合作探訪韓國。（八大提供）

融融自曝老婆起初還會虧他，說他和咪蕾拍攝時靠很近，知道這是另一伴的玩笑話，「她知道這是夢想也是工作，其實是很放心。」咪蕾趕緊補充：「融融不是我的理想型啦！」

曾參與《中文怪物》的咪蕾與台灣男友已交往5年時間，已開始規劃婚姻，「現在30歲，原本想28歲結婚，以前很想當年輕媽媽」。咪蕾表示，她在結束《自由的旅行者》第二季工作拍攝後，和男友及男友家人一起飛回韓國，雙方家長首次見面。咪蕾說，媽媽雖然對男友沒有什麼意見，只是微笑回應，「但她知道我的個性太外放，有一個性格沈穩的對象，媽媽會比較放心。」

與《自由的旅行者》第一季的土耳其之旅相比，融融笑說韓國行是吃好喝好，拍攝時期正值當地松葉蟹產季，不僅大飽口福，由於融融的陽光男孩形象深得阿珠媽喜愛，整趟行程一直被餵食。此外，融融和咪蕾還體驗韓國年輕人流行的Temple Stay（寺廟住宿），感受一趟心靈排毒的新鮮玩法，咪蕾表示，這是當今韓國年輕人非常流行的舒壓方法。

