中部中心/綜合報導

台中員警爆出圖利案件，有12名員警受到17名代辦業者委託，開立不實罰單，讓被吊扣牌照的車輛，改成被吊銷，車主就能重新領牌上路，檢方認為，12名員警雖然沒有收賄，但圖利業者金額至少4400萬元，依圖利罪、偽造文書罪起訴29人。

圖利4400萬! 偽造罰單"扣牌變吊銷" 台中12警遭起訴(圖/民視新聞)





汽車代辦業者，鏡頭前，表達愧疚，因為有17名業者，被認為涉嫌與員警勾結，"假開單真領牌"，有12名員警因而遭到起訴，但業者頻頻喊冤！

以租車行情每天上限2300元計算 圖利金額恐怕高達4400萬元(圖/民視新聞)





檢察官調查，有一百多名駕駛，因為超速等因素，遭到吊扣牌照，但卻透過員警，開假的違規單，讓原本只是吊扣的牌照，變成更嚴重的吊銷牌照，代辦業者再幫忙換發新牌，讓違法車主，提前三到六個月，重新上路行駛。如果以租車行情，每天上限2300元計算，乘以每位車主，提前取得使用牌照的天數，圖利金額，恐怕高達4400萬元。

吊扣牌照竟然可以變吊銷牌照的法律漏洞 目前已經修法(圖/民視新聞)

台中地檢署，總共起訴12名員警，以及17名代辦業者，除了不認罪的林姓員警，與廖姓業者，其餘建請法院減刑或緩刑。至於吊扣牌照，竟然可以變吊銷牌照的，這項法律漏洞，目前已經修法。台中市警局表示，12名涉案的警員雖然沒有收賄，但都已經記過調職，檢方起訴後，也依規定停職，嚴懲處分。





原文出處：圖利4400萬! 偽造罰單"扣牌變吊銷" 台中12警遭起訴

