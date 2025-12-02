圖利4400萬！偽造罰單「扣牌變吊銷」讓無牌車可領牌上路…12警遭起訴

記者吳泊萱／台中報導

台中12名員警涉嫌假開單「吊銷牌照」，協助扣牌車重新領牌上路，圖利金額逾4400萬元。（圖／資料照）

台中市警局驚爆「圖利案件」，檢察官會同廉政單位調查發現台中市各分局等12名員警涉嫌偽造不實罰單吊銷車牌，讓被吊扣牌照的無牌車可以重新領牌上路。檢方指出，12名員警雖未收賄，但圖利業者金額至少4400萬元，全案於近日偵結，依圖利罪、偽造文書罪起訴

台中地檢署指出，第三分局許姓巡佐會同多名第三分局員警，以及交大李姓小隊長、第四分局、大甲、霧峰、太平、東勢等12名員警，受到廖男等17名代辦業者請託，開設不實交通違規檢舉單，透過「吊銷車牌」方式，讓被吊扣牌照的無牌車能重新領牌上路，協助154位被扣牌的車主規避不利處分。

廣告 廣告

檢方表示，許姓巡佐等12名員警身為取締違規之警員，卻勾結業者以不實開單方式，圖利車主重新領牌上路，讓車主免受吊扣車牌的處罰，造成交通潛在危害，也讓取締違規陷入特權、不公爭議。

檢方考量許姓巡佐等人礙於警友會成員情誼，或受親友等民眾請託，被關說的舊時代思維及錯誤觀念影響而犯錯，且犯後均坦承犯行，惡性尚非重大，建請法官依法減輕其刑，並給予許姓員警等9人緩刑機會；另外秦姓、蔡姓2員警主動自首，並協助追查配合業者，建請法院免除其刑。

更多三立新聞網報導

市價逾千萬！雲林檢警兵分21路掃蕩飆車集團…「斬牛魔王」扣21輛改裝車

私約二嫂兄弟鬩牆！高國豪遭「2兄長」痛扁…扯衣壓地畫面曝光

全聯鯛魚排藥檢超標流向曝！全台18縣市中招…1.3萬片問題魚片已下肚

16歲高中生無照騎車自撞！「男死女重傷」家長崩潰：不知2人半夜溜出門

