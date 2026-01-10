（圖多有片）雷虎殺入無人艇 首曝造船產線「兩千噸」沖壓機高二樓半如鋼鐵巨獸

圖為雷虎6公尺長的海鯊600無人艇。(記者吳哲宇攝)

〔記者吳哲宇／桃園報導〕為因應台海防衛作戰需要，軍方內傳出需求數量已由原先的1320艘上調到1600艘。為加速量產無人艇，中科院去年6月也邀集民間廠商進行無人艇產品性能展示，其中雷虎科技推出「海鯊800」參賽。本報近期獲良機參觀工廠產線，董事長陳冠如自豪地秀出重達「2000噸」的巨型金屬沖壓機，指出在性能展示後，已針對無人船重點改良，已經能實現1控6艘的能力。

透過併購科建鋁船，雷虎才擁有造艇技術。上方為科建鋁船的遊艇。(記者吳哲宇攝)

陳冠如介紹，科建鋁船擁有超過30年汽車板金沖壓技術及先進自動化焊接技術，並且專注於打造全國唯一的一體成型的鋁合金沖壓船舶技術。其獨家「HYDRO HULL」專利設計極大地突破了傳統鋁合金船舶的設計限制。

圖為2000噸級的金屬沖壓機，透過模具將鋁合金壓塑成形。(記者吳哲宇攝)

雷虎幹部補充，現在造船要求是針對鋁合金板的強度，因為船底在破浪時會持續與海面撞擊；焊接的技術成本則要求非常高，因為焊接點容易造成強度不均的問題，所以只有大公司會在大船用鋁合金焊接，小船基本都是強化玻璃纖維。

圖為初步成形的鋁合金片。(記者吳哲宇攝)

鋁合金與傳統玻璃纖維船體相比，雖然較難塑型，但重量可減輕約50%，生產產能更大、更有效率，且具有更高的耐用性、油耗低且環保的特點，非常適用於商業、休閒及軍事國防用途。

透過層層塑形後，再焊接駕駛艙或導控艙。(記者吳哲宇攝)

雷虎的「海鯊號800」艇身長8.1公尺，寬2.1公尺，高1.9公尺，滿載排水量達2.7噸，吃水深度小於0.5公尺，最高航速可達50節以上(約92.6公里/小時)，續航力達600公里(約324海浬)。自殺艇採匿蹤設計採用低平船體設計，並具備低雷達反射截面(RCS)特性，大幅提升其匿蹤性能，使其更適合執行高風險的自殺式攻擊任務。

陳冠如透露，他們現在的規模最快可以一星期製造一艘，他們自從中科院性能展示中出現技術意外後，他們花了很多的心力在改善通訊技術，現在無人艇已經能實現1控6艘的群蜂群攻遙控能力。目前也仍持續與中華電信合作，改善透過衛星進行遙導控無人艇的通訊能力，並已和仁寶開發出三種通訊合一方式的接收裝備。

陳冠如說，雖然雷虎切入造船僅數年，但雷虎除了具有鋁合金一體沖壓技術的利基，現在傳統船廠要從造船切入系統整合，雷虎則是從系統整合切入造船，相信會有一定的優勢。例如無人艇所需的導控站，從國外進口一組需要2.2萬美元，但內部都是台灣科技廠商組成的零件，經過雷虎自行整合、客製化，成本已壓縮到僅數千美元，雷虎也因此學到組裝工業電腦的技術，去年國防展也有展出。

圖為客製化導控站，透過在地化採購台廠零組件，可壓低成本。(記者吳哲宇攝)

