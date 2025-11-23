自由時報

（圖多直擊）TWICE Day2彩排開始 場外歌迷蜂擁而至

李惠洲
距離TWICE演場會時間越接近，R17世運站出站人潮越聚越多。(記者李惠洲攝)
距離TWICE演場會時間越接近，R17世運站出站人潮越聚越多。(記者李惠洲攝)

〔記者李惠洲／高雄報導〕韓國女團TWICE第二天接續在高雄國家體育場(世運主場館)開唱，昨晚根據高雄市政府表示，TWICE在體育場內外吸引超過68,000名歌迷。約莫下午15:30分左右，TWICE連續採訪兩首歌曲，也讓場外等待的歌迷們全部嗨翻尖叫，許多歌迷紛紛拿起手機紀錄當下時刻。

直擊演唱會場外，無論是捷運站、世運大道、演唱會周邊人潮越聚越多，警方也不斷在場外周邊巡邏，防堵移動商販賣盜版品。

