圖多／婁峻碩「半裸躍馬」展大鵰自信！狂操肌肉充血8小時 挑戰體脂12%極限
婁峻碩在2026年開春揭喜訊，首度受邀參與精品品牌的春節形象大片，以一襲經典「開運紅」內著戰袍裸身躍馬，大秀精實體魄被譽為馬年「最辣賀歲照」，也為新的一年事業討了好彩頭，希望未來紅運奔騰、馬到成功！
婁峻碩說：「得知好消息後第一個反應是『我現在的身材真的可以拍嗎？』但又想到這樣的好機會一生可能只有一次，就算硬著頭皮也要上。為了在鏡頭前呈現完美線條，展開為期一個月的「極致減脂」魔鬼訓練。
挑戰人生最低體脂紀錄 焦凡凡化身「金牌營養師」備戰
除了求助教練天天上健身房操肌，更展開「無味人生」超級飲控，他苦笑說：「每天餐盤裡只有單調的雞胸肉、白飯與青菜，精準計算每一克澱粉與蛋白質的攝取。」
這段日子也意外成為他與老婆焦凡凡的超甜日常，焦凡凡不僅擔任啦啦隊，更化身營養師精準把關每一克澱粉與肉量，親自為他備餐，「她會細心問我今天要吃幾克的飯？幾克的肉？雖然是在痛苦減脂，但吃著她準備的飯，心裡真的很溫暖。」
在老婆的神助攻下，婁峻碩在短短一個月內成功甩肉4公斤，體脂更飆降至12%左右，一舉刷新他人生中的最低體脂紀錄！
隨行教練現場操到「沒力」 婁峻碩追求肌肉膨脹極限狀態
處女座追求完美的個性，讓婁峻碩在長達8小時的拍攝中毫無喘息。他使出「隨行教練」大絕招，只要導演一喊卡，便抓緊時間就地重訓，只為讓肌肉維持在最緊繃的充血狀態。
由於拍攝橫跨多個外景，體力幾近透支，他苦笑說：「到最後兩卡時，連教練都搖頭說不行了，因為肌肉已經徹底沒力，完全充不起來！」儘管自評僅給60分及格，但現場工作人員的驚嘆聲，已足以證明他挑戰極限的成果。
迎接人生最重要「結晶」 婁峻碩火力全開拚奶粉錢
除了時尚大片，婁峻碩主演的燒腦劇《百萬人推理》也將在春節檔期上映。他大方推薦，觀眾可以從中看到他3年前還帶點「屁孩感」的神情。更令人期待的是，他與焦凡凡將在三月中旬迎來兩人的第一個寶寶。
面對新手爸媽的挑戰，婁峻碩笑說夫妻倆已達成默契，要以「兵來將擋」的從容迎接轉變。為了幫孩子存夠奶粉錢，他今年將火力全開，新專輯與多部影視作品皆進入衝刺階段，預告2026將是豐收的一年。
