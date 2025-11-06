圖多／惠利用中文說我愛你 萌翻表情包嗨翻Max Mara開幕

惠利對著粉絲HYEROOMY獻出飛吻。

義大利精品品牌Max Mara為了微風南山專門店煥新開幕的活動，邀來韓國女星惠利出席站台，她穿著柔粉色Teddy Icon Coat一現身就引起等待多時的粉絲興奮尖叫，她也非常寵粉的給出各種表情包以及好可愛的撒嬌表情，最後用中文說出「HYEROOMY（惠利的粉絲名）我愛你」這句話，掀起離去時的最後高潮，大家的久候多時都值了。

看到尖叫不停的「HYEROOMY」，惠利第一句就表示「今天非常開心見到你們」，她說：「第一次這麼近的距離看到大家、喊出大家的名字，雖然只有很簡短的時間，還是很開心，HYEROOMY我愛你！」 對於今天的穿搭，她分享，「今天身上的重點是粉紅色，我覺得這件Teddy Icon Coat穿起來非常溫暖又可愛」，台北今日氣溫25度，被問到是否會覺得太熱？她笑著說：「為了美麗，熱一點沒關係。」

惠利的Max Mara行頭包括柔粉色Teddy Icon Coat NT$124,300、柔粉色針織衫NT$24,800、粉色短褲NT$24,100以及Whitney Bag NT$59,400。

惠利表情包。

惠利表情包。

她早先在韓國為Max Mara拍攝以「THE CAMEL, timeless」為題的經典大衣形象照，提到這一段時她透露，「這次真的拍了很多的照片，在現場看到好多駝色的東西我都好想買下來喔，但其中駝色的大衣是我最想買的一件單品」。

惠利表情包。

離開背板前，她甚至稍稍往前走向粉絲並且把手伸向大家，讓現場的HYEROOMY徹底陷入瘋狂的驚喜中，她也不不斷做出各種愛心、飛吻pose，即使離去前都還回頭跟粉絲們揮手道別，讓喜愛她的人黏著度高到天花板。

惠利表情包。

惠利表情包。

惠利表情包。

