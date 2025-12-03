圖多／日女星上半身「夾這1粒」好害羞！5400人羨慕了

娛樂中心／周孟漢報導



有著甜美外貌、火辣身材的日本女星山內鈴蘭，過去曾是前AKB48成員，雖然已經30歲，但依舊有著極高人氣，IG更有多達10.2萬粉絲追蹤。由於身材相當好，山內鈴蘭也從不吝嗇的經常在社群貼出美照，近期則將推出第二本寫真集《Okiniiri》，為了讓粉絲們搶先看，她則大方曬出幾張寫真內美照，其中一張上半身「夾著麝香葡萄」的畫面更是讓網友們瞬間暈船，直喊「我好羨慕那顆葡萄」。





日本女星山內鈴蘭，過去曾是前AKB48成員。（圖／翻攝自IG ＠xxsuzuranxx）

山內鈴蘭將推出第二本寫真集《Okiniiri》。（圖／翻攝自IG ＠xxsuzuranxx）





山內鈴蘭搶先曝光寫真美照。（圖／翻攝自IG ＠xxsuzuranxx）

山內鈴蘭日前透過IG搶先劇透了二本寫真集《Okiniiri》中的美照，只見她將長髮綁成公主頭，穿著蕾絲內衣、內褲，並在外面披上一件白色薄紗，手上則拿著一大片西瓜，並對鏡頭露出無辜神情，模樣相當可愛；其中一張她躺在桌上，上半身夾著「麝香葡萄」嘟嘴的畫面，如同女友感的照片，更是讓人瞬間戀愛。

山內鈴蘭穿著蕾絲內衣、內褲，手拿西瓜露出無辜表情。（圖／翻攝自IG ＠xxsuzuranxx）





山內鈴蘭上半身「夾著麝香葡萄」，讓網友們瞬間暈船。（圖／翻攝自IG ＠xxsuzuranxx）





山內鈴蘭身穿黑色內衣躺床，女友感十足。（圖／翻攝自IG ＠xxsuzuranxx）

山內鈴蘭也曬出身穿黑色內衣躺床時的照片、影片，過程中不時拉著棉被，還一度背對鏡頭解開內衣，性感樣貌瞬間吸引超過5400名網友按讚；除此之外，她也秀出穿著泳衣，在泳池泡湯的畫面，微濕的髮絲，搭配她無辜的大眼，不禁令人害羞到無法直視。

山內鈴蘭性感樣貌吸引超過5400名網友朝聖。（圖／翻攝自IG ＠xxsuzuranxx）





山內鈴蘭一度背對鏡頭解開內衣。（圖／翻攝自IG ＠xxsuzuranxx）

一系列美照曝光後，網友們紛紛戀愛喊「太美了」、「好漂亮啊」、「我好羨慕那顆葡萄」、「我要向上天許願，下輩子讓我當顆葡萄吧」、「那個葡萄太犯規了！！」、「那顆葡萄有賣嗎？我買！」、「我要買單」。

山內鈴蘭泡湯照。（圖／翻攝自IG ＠xxsuzuranxx）





山內鈴蘭髮絲微濕，讓人瞬間戀愛。（圖／翻攝自IG ＠xxsuzuranxx）

