圖多／淫魔「89張暗黑私照」再曝光！驚見「川普的套套」 柯林頓、比爾蓋茲全入鏡

川普與艾普斯坦和比利時模特兒英格麗賽恩哈弗（Ingrid Seynhaeve）同框。（翻攝House Oversight Democrats）

美國已故富商淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案件持續延燒，眾議院監督委員會民主黨籍成員12日公布新一批來自艾普斯坦遺產的照片，共89張，影像數量大幅增加，除了再次出現美國前後任總統柯林頓（Bill Clinton）、川普（Donald Trump）等政商名流身影，也曝光艾普斯坦本人及其外界俗稱「蘿莉島」的私人島嶼內部畫面其中，一張「川普的套套」照片掀起熱議，白宮與國會持續交鋒。

「川普套套」怎麼會出現在淫魔私藏照中？

美國眾議院監督委員會民主黨成員12日先是公布19張來自艾普斯坦遺產的照片後，稍晚再釋出70張新增影像。民主黨表示，目前對外公開的照片只是國會掌握影像資料的一小部分，相關內容仍在持續檢視中。

照片中可見川普與6名女子合影，相關女子身分已由國會遮蔽處理。（翻攝House Oversight Democrats）

照片中可見川普與一名女子合影，該女子身分已遭遮蔽處理。（翻攝House Oversight Democrats）

歌手吉米巴菲特（Jimmy Buffett，左起）和其妻子珍史拉格斯沃（Jane Slagsvol）、柯林頓、麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）與艾普斯坦同框。（翻攝House Oversight Democrats）

艾普斯坦躺在浴缸內。（翻攝House Oversight Democrats）

艾普斯坦自拍照。（翻攝House Oversight Democrats）

比爾蓋茲站在一架私人飛機前合影，身旁飛行員身分未明。（翻攝House Oversight Democrats）

根據國會說明，這批影像來自艾普斯坦遺產，母體規模約9萬5千張，可見艾普斯坦生前曾與政商界、演藝圈多名知名人士同處社交場合。包括川普、柯林頓、比爾蓋茲（Bill Gates）、前哈佛大學校長桑默斯（Larry Summers）、英國安德魯前王子（Prince Andrew），以及名導演伍迪艾倫（Woody Allen）等人，但相關照片本身並沒有構成任何的刑事不法行為。

這批照片也首度出現艾普斯坦本人的生活照，其中一張照是他泡在浴缸中，另有近距離的臉部自拍照，還有一名男子以小說《Filthy Rich》遮住臉部的畫面，該書正是描述艾普斯坦的調查作品。照片中還有艾普斯坦私人島嶼的內部場景、包括掛有面具的牆面、疑似放有牙科診療椅的房間。

比爾蓋茲和前安德魯王子。（翻攝House Oversight Democrats）

情趣用品和色情刊物。（翻攝House Oversight Democrats）

國會公布的新照片中，也可見一只黑色乳膠手套。（翻攝House Oversight Democrats）

「川普的保險套」，標示售價為4.5美元，疑似於紐約商店Fishs Eddy販售。（翻攝 House Oversight Democrats ）

一名男子手拿《Filthy Rich》小說。（翻攝House Oversight Democrats）

照片中可見一條黑色皮帶，旁邊疑似放有情趣用品的使用說明。（翻攝House Oversight Democrats）

川普造型的南瓜，名稱為「Trumpkin」。（翻攝House Oversight Democrats）

此外，還有多張情趣用品照片，包括擺放於碗中的保險套、手銬等性玩具。其中一張，可見印有川普卡通臉孔與「I’m HUUUUGE!」（我超大！）字樣的保險套，旁邊標示售價為4.5美元。不過《CNN》指出，該商品來自紐約知名雜貨與設計品牌Fishs Eddy，屬於政治諷刺性商品，已被美國國家歷史博物館列入線上典藏，並非針對特定事件或人物製作。

艾普斯坦與教授艾倫德修維茲（Alan Dershowitz）同框，後者曾參與其法律辯護團隊。（翻攝House Oversight Democrats）

伍迪艾倫與艾普斯坦交談，場景疑似為電影拍攝現場。（翻攝House Oversight Democrats）

艾普斯坦（左起）、一名身分未明的女子和伍迪艾倫在桌旁交談。（翻攝House Oversight Democrats）

伍迪艾倫（左）和川普的前總統顧問史蒂夫班農（Steve Bannon）。（翻攝House Oversight Democrats）

只是冰山一角？ 9萬5千張照片還沒公開完？

針對新一波照片釋出，白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）發表聲明反擊，指控民主黨刻意挑選並隨機遮蔽照片，試圖塑造錯誤敘事。她同時點名部分民主黨人士，過去也曾在文件中與艾普斯坦有交集，強調目前公開的資料「並未顯示任何不法行為」。

班農和艾普斯坦。（翻攝House Oversight Democrats）

班農和艾普斯坦對鏡自拍。（翻攝House Oversight Democrats）

Segway發明人迪恩卡門（Dean Kamen）、手持筆記本的理查布蘭森（Richard Branson），以及艾普斯坦同框。（翻攝House Oversight Democrats）

前美國財政部長桑默斯（Larry Summers）、伍迪艾倫和一名女子同乘私人飛機。（翻攝House Oversight Democrats）

班農與一名身分未明的男子同框。（翻攝House Oversight Democrats）

黑色櫃體，前方擺放多幅裱框照片。（翻攝House Oversight Democrats）

民主黨、共和黨兩黨也就照片解讀展開交鋒，民主黨籍監督委員會成員賈西亞（Robert Garcia）表示，照片釋出是為了公開透明，稱目前僅檢視約4分之1的影像，預告還有「令人不安的照片」沒有公開。共和黨則反批民主黨政治操作，質疑這是否真的有為受害者伸張正義。

《CNN》指出，多名與艾普斯坦有交集的人，雖未遭刑事指控，但名譽已因此受到打擊。例如前哈佛校長桑默斯已請辭多項公職、公開致歉。安德魯王子則被拔除王室頭銜。此外，國會上月通過新法，要求美國司法部最遲須於12月19日前公開所有持有的艾普斯坦檔案，外界關注是否還會再掀新一波震撼。

