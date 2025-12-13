鏡週刊Mirror Media

圖多／淫魔「89張暗黑私照」再曝光！驚見「川普的套套」 柯林頓、比爾蓋茲全入鏡

羅勻
川普與艾普斯坦和比利時模特兒英格麗賽恩哈弗（Ingrid Seynhaeve）同框。（翻攝House Oversight Democrats）
川普與艾普斯坦和比利時模特兒英格麗賽恩哈弗（Ingrid Seynhaeve）同框。（翻攝House Oversight Democrats）

美國已故富商淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案件持續延燒，眾議院監督委員會民主黨籍成員12日公布新一批來自艾普斯坦遺產的照片，共89張，影像數量大幅增加，除了再次出現美國前後任總統柯林頓（Bill Clinton）、川普（Donald Trump）等政商名流身影，也曝光艾普斯坦本人及其外界俗稱「蘿莉島」的私人島嶼內部畫面其中，一張「川普的套套」照片掀起熱議，白宮與國會持續交鋒。

「川普套套」怎麼會出現在淫魔私藏照中？

美國眾議院監督委員會民主黨成員12日先是公布19張來自艾普斯坦遺產的照片後，稍晚再釋出70張新增影像。民主黨表示，目前對外公開的照片只是國會掌握影像資料的一小部分，相關內容仍在持續檢視中。

廣告
照片中可見川普與6名女子合影，相關女子身分已由國會遮蔽處理。（翻攝House Oversight Democrats）
照片中可見川普與6名女子合影，相關女子身分已由國會遮蔽處理。（翻攝House Oversight Democrats）
照片中可見川普與一名女子合影，該女子身分已遭遮蔽處理。（翻攝House Oversight Democrats）
照片中可見川普與一名女子合影，該女子身分已遭遮蔽處理。（翻攝House Oversight Democrats）
歌手吉米巴菲特（Jimmy Buffett，左起）和其妻子珍史拉格斯沃（Jane Slagsvol）、柯林頓、麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）與艾普斯坦同框。（翻攝House Oversight Democrats）
歌手吉米巴菲特（Jimmy Buffett，左起）和其妻子珍史拉格斯沃（Jane Slagsvol）、柯林頓、麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）與艾普斯坦同框。（翻攝House Oversight Democrats）
艾普斯坦躺在浴缸內。（翻攝House Oversight Democrats）
艾普斯坦躺在浴缸內。（翻攝House Oversight Democrats）
艾普斯坦自拍照。（翻攝House Oversight Democrats）
艾普斯坦自拍照。（翻攝House Oversight Democrats）
比爾蓋茲站在一架私人飛機前合影，身旁飛行員身分未明。（翻攝House Oversight Democrats）
比爾蓋茲站在一架私人飛機前合影，身旁飛行員身分未明。（翻攝House Oversight Democrats）

根據國會說明，這批影像來自艾普斯坦遺產，母體規模約9萬5千張，可見艾普斯坦生前曾與政商界、演藝圈多名知名人士同處社交場合。包括川普、柯林頓、比爾蓋茲（Bill Gates）、前哈佛大學校長桑默斯（Larry Summers）、英國安德魯前王子（Prince Andrew），以及名導演伍迪艾倫（Woody Allen）等人，但相關照片本身並沒有構成任何的刑事不法行為。

這批照片也首度出現艾普斯坦本人的生活照，其中一張照是他泡在浴缸中，另有近距離的臉部自拍照，還有一名男子以小說《Filthy Rich》遮住臉部的畫面，該書正是描述艾普斯坦的調查作品。照片中還有艾普斯坦私人島嶼的內部場景、包括掛有面具的牆面、疑似放有牙科診療椅的房間。

比爾蓋茲和前安德魯王子。（翻攝House Oversight Democrats）
比爾蓋茲和前安德魯王子。（翻攝House Oversight Democrats）
情趣用品和色情刊物。（翻攝House Oversight Democrats）
情趣用品和色情刊物。（翻攝House Oversight Democrats）
國會公布的新照片中，也可見一只黑色乳膠手套。（翻攝House Oversight Democrats）
國會公布的新照片中，也可見一只黑色乳膠手套。（翻攝House Oversight Democrats）
「川普的保險套」，標示售價為4.5美元，疑似於紐約商店Fishs Eddy販售。（翻攝House Oversight Democrats）
「川普的保險套」，標示售價為4.5美元，疑似於紐約商店Fishs Eddy販售。（翻攝House Oversight Democrats
一名男子手拿《Filthy Rich》小說。（翻攝House Oversight Democrats）
一名男子手拿《Filthy Rich》小說。（翻攝House Oversight Democrats）
照片中可見一條黑色皮帶，旁邊疑似放有情趣用品的使用說明。（翻攝House Oversight Democrats）
照片中可見一條黑色皮帶，旁邊疑似放有情趣用品的使用說明。（翻攝House Oversight Democrats）
川普造型的南瓜，名稱為「Trumpkin」。（翻攝House Oversight Democrats）
川普造型的南瓜，名稱為「Trumpkin」。（翻攝House Oversight Democrats）

此外，還有多張情趣用品照片，包括擺放於碗中的保險套、手銬等性玩具。其中一張，可見印有川普卡通臉孔與「I’m HUUUUGE!」（我超大！）字樣的保險套，旁邊標示售價為4.5美元。不過《CNN》指出，該商品來自紐約知名雜貨與設計品牌Fishs Eddy，屬於政治諷刺性商品，已被美國國家歷史博物館列入線上典藏，並非針對特定事件或人物製作。

艾普斯坦與教授艾倫德修維茲（Alan Dershowitz）同框，後者曾參與其法律辯護團隊。（翻攝House Oversight Democrats）
艾普斯坦與教授艾倫德修維茲（Alan Dershowitz）同框，後者曾參與其法律辯護團隊。（翻攝House Oversight Democrats）
伍迪艾倫與艾普斯坦交談，場景疑似為電影拍攝現場。（翻攝House Oversight Democrats）
伍迪艾倫與艾普斯坦交談，場景疑似為電影拍攝現場。（翻攝House Oversight Democrats）
艾普斯坦（左起）、一名身分未明的女子和伍迪艾倫在桌旁交談。（翻攝House Oversight Democrats）
艾普斯坦（左起）、一名身分未明的女子和伍迪艾倫在桌旁交談。（翻攝House Oversight Democrats）
伍迪艾倫（左）和川普的前總統顧問史蒂夫班農（Steve Bannon）。（翻攝House Oversight Democrats）
伍迪艾倫（左）和川普的前總統顧問史蒂夫班農（Steve Bannon）。（翻攝House Oversight Democrats）

只是冰山一角？ 9萬5千張照片還沒公開完？

針對新一波照片釋出，白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）發表聲明反擊，指控民主黨刻意挑選並隨機遮蔽照片，試圖塑造錯誤敘事。她同時點名部分民主黨人士，過去也曾在文件中與艾普斯坦有交集，強調目前公開的資料「並未顯示任何不法行為」。

班農和艾普斯坦。（翻攝House Oversight Democrats）
班農和艾普斯坦。（翻攝House Oversight Democrats）
班農和艾普斯坦對鏡自拍。（翻攝House Oversight Democrats）
班農和艾普斯坦對鏡自拍。（翻攝House Oversight Democrats）
Segway發明人迪恩卡門（Dean Kamen）、手持筆記本的理查布蘭森（Richard Branson），以及艾普斯坦同框。（翻攝House Oversight Democrats）
Segway發明人迪恩卡門（Dean Kamen）、手持筆記本的理查布蘭森（Richard Branson），以及艾普斯坦同框。（翻攝House Oversight Democrats）
前美國財政部長桑默斯（Larry Summers）、伍迪艾倫和一名女子同乘私人飛機。（翻攝House Oversight Democrats）
前美國財政部長桑默斯（Larry Summers）、伍迪艾倫和一名女子同乘私人飛機。（翻攝House Oversight Democrats）
班農與一名身分未明的男子同框。（翻攝House Oversight Democrats）
班農與一名身分未明的男子同框。（翻攝House Oversight Democrats）
黑色櫃體，前方擺放多幅裱框照片。（翻攝House Oversight Democrats）
黑色櫃體，前方擺放多幅裱框照片。（翻攝House Oversight Democrats）

民主黨、共和黨兩黨也就照片解讀展開交鋒，民主黨籍監督委員會成員賈西亞（Robert Garcia）表示，照片釋出是為了公開透明，稱目前僅檢視約4分之1的影像，預告還有「令人不安的照片」沒有公開。共和黨則反批民主黨政治操作，質疑這是否真的有為受害者伸張正義。

《CNN》指出，多名與艾普斯坦有交集的人，雖未遭刑事指控，但名譽已因此受到打擊。例如前哈佛校長桑默斯已請辭多項公職、公開致歉。安德魯王子則被拔除王室頭銜。此外，國會上月通過新法，要求美國司法部最遲須於12月19日前公開所有持有的艾普斯坦檔案，外界關注是否還會再掀新一波震撼。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導
淫魔富豪艾普斯坦被爆GG很小！只有X公分 受害者曝「畸形如檸檬」
川普又怒了！被問淫魔電郵疑雲 怒嗆女記者「閉嘴，小豬！」
已故淫魔電郵曝光！稱川普「那隻從沒吠過的狗」 白宮痛批政治攻擊

其他人也在看

「台股周一直接摜下去！」阮慕驊解讀美股AI災情：有個狀況比開盤大跌更慘

「台股周一直接摜下去！」阮慕驊解讀美股AI災情：有個狀況比開盤大跌更慘

美國對等關稅海嘯今年4月洗捲全球，台股先後創下史上單日最大漲跌點，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車；12月11日，台股盤中觸及28658點，但終場收在28024點，震盪劇烈。財經專家阮慕驊今（13）日上午在臉書評估，台指期夜盤收跌超過500點，想必台股周一開盤就是直接「摜下去」；他也提及，然而有一種情況可能比「開盤就大跌」還要慘。​ ​人工智慧（AI）泡沫......

風傳媒 ・ 5 小時前29
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒

賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒

賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒

EBC東森娛樂 ・ 2 天前28
Vicky創業開便當店突收攤！　經紀人證實「將改為線上訂餐」

Vicky創業開便當店突收攤！　經紀人證實「將改為線上訂餐」

根據《三立新聞》報導，Vicky開設的「和平便當店」，即日起不再提供現場服務，未來將改為團體線上預訂供餐。對此，Vicky的經紀人也證實，表示目前員工相當難找，才會決定暫時收掉實體店面。據悉，Vicky與屈中恆育有4名女兒，她曾坦言每月家庭開銷約30萬元，家裡壓力不小。今...

CTWANT ・ 1 小時前發起對話
網友吵翻...行李箱「託運貼紙」要撕嗎？　桃園機場給答案

網友吵翻...行李箱「託運貼紙」要撕嗎？　桃園機場給答案

出國旅行時，行李箱上的託運貼紙是否應該撕掉成為熱議話題。近日有民眾在社群媒體發文認為「貼紙不撕會送錯、遺失」只是都市傳說，引發網友正反辯論。桃園機場對此給出明確解答，表示舊條碼若未撕除或貼紙過多，確實會影響機器判讀，可能導致行李輸送到錯誤航班。此外，行李保護套鬆脫、綁帶過長等也會影響行李運送順暢，提醒旅客出國時多加注意。

TVBS新聞網 ・ 1 天前90
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世　她淚喊：這麼好的年輕人...

賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世　她淚喊：這麼好的年輕人...

【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失

緯來新聞網 ・ 2 天前81
4種杯子不要用！小心釋放毒物傷大腦、重金屬中毒 這種陶瓷杯也NG

4種杯子不要用！小心釋放毒物傷大腦、重金屬中毒 這種陶瓷杯也NG

喝水也可能會中毒？有些杯子可能含有鉛、鎘等重金屬物質，毒素會溶解在液體中，喝下去會導致腹痛腹瀉，嚴重的話甚至會損害神經系統，小心不要選錯杯子！ 近日有茶藝師「漫仔說茶」在《小紅書》中發文，指出幾

健康2.0 ・ 1 天前14
23歲學霸女兒考上律師！呂文婉爆哭喊：我家美女律師誕生

23歲學霸女兒考上律師！呂文婉爆哭喊：我家美女律師誕生

資深媒體人呂文婉12日透過臉書激動宣布，23歲女兒Mareen通過律師高考，正式成為準律師。她感性寫下「放榜了！阿母忍不住爆哭，一切煎熬終於放下」，並曬出與女兒日本旅遊的合照，母女倆溫馨依偎畫面充滿濃濃親情。

中天新聞網 ・ 9 小時前102
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃

小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃

女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。

中時新聞網 ・ 2 天前24
賴瑞隆流下眼淚！沈富雄曝高雄市長民調驚人變化

賴瑞隆流下眼淚！沈富雄曝高雄市長民調驚人變化

民進黨高雄市長初選陷入膠著，立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺4人競逐提名。賴瑞隆的兒子涉及校園霸凌風波，他兩度召開記者會道歉，並承諾讓兒子轉學，期間更在鏡頭前淚崩，但未明確表態是否退選。前立委沈富雄預測，賴瑞隆民調將下滑，目前與邱議瑩民調可能平分秋色，而國民黨立委柯志恩可能成為最大受益者。

中天新聞網 ・ 1 天前263
王義川憂年金破產　他嗆：關台灣國X事

王義川憂年金破產　他嗆：關台灣國X事

[NOWnews今日新聞]立法院12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》修正案與《公立學校教職員退撫條例》修正案，退休公務員與退休教師，回溯自2024年起退休年金所得替代率不再調降。民進黨立委王義川怒...

今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前346
熊本二廠驚傳停工？ 日媒曝「施工機全消失」 台積電回應了

熊本二廠驚傳停工？ 日媒曝「施工機全消失」 台積電回應了

台積電位於熊本縣菊陽町的熊本二廠，10月正式簽約動土，預計2027年12月將開始投產運作，主攻AI等高階應用市場的6奈米晶圓。不過據《日經》報導，現熊本二廠的工程突然暫停，且大型施工機具幾乎全不見，而供應商也證實接到暫停施工的通知。

EBC東森財經新聞 ・ 1 天前39
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動

陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動

陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動

EBC東森娛樂 ・ 1 天前19
Lulu搶先曝婚紗風格！ 陳漢典突然脫口「一家三口」

Lulu搶先曝婚紗風格！ 陳漢典突然脫口「一家三口」

Lulu（黃路梓茵）與陳漢典將於明年（2026）一月舉辦婚禮，小倆口12日現身宣布，婚禮喜餅將選用喜憨兒與畫家幾米合作的「完美小孩」，落實公益。婚禮進度目前約五、六成，正在確認賓客名單，尚未寄出邀請，陳漢典笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，「如果到時人氣低落，就拍台上就好！」

簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前3
綠喊停砍年改要多支出七千億　林憶君曝真實數字打臉：欺騙人民

綠喊停砍年改要多支出七千億　林憶君曝真實數字打臉：欺騙人民

立法院會三讀修正相關條文，確定停砍公教人員年金並回溯至2024年。總統賴清德在臉書強調年改不該走回頭路，否則將付出沉痛代價。民進黨立院黨團更是喊出10年內國家多支出7000億，對此，民眾黨立委林憶君反擊，批評民進黨不要再拿「恐嚇性數字」欺騙人民。

中天新聞網 ・ 6 小時前212
氣溫準備一路下滑！最冷時刻曝光　一圖看「雨下最劇時段」

氣溫準備一路下滑！最冷時刻曝光　一圖看「雨下最劇時段」

中央氣象署今（12）日發布大雨特報，受東北季風影響，今日至明日基隆北海岸及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨。未來天氣如何，民眾持續關注。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，需要留意降雨的地區，以及什麼時候將迎來最冷時刻。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前1
博通一句話嚇壞市場、降息後獲利了結　 美股重挫、台積電ADR大跌4.17%

博通一句話嚇壞市場、降息後獲利了結　 美股重挫、台積電ADR大跌4.17%

聯準會（Fed）本週宣布降息後，美國股市12日出現獲利了結賣壓，其中科技大廠博通（Broadcom）因客製化AI處理器毛利率問題，單日股價暴跌11%，引發晶片股連鎖反應，拖累費城半導體指數重挫5.10%，三大指數全面收黑。

中天新聞網 ・ 12 小時前19
沒白養…阿嬤凍夜找嘸路「靈性小白引路」畫面曝！感動全網

沒白養…阿嬤凍夜找嘸路「靈性小白引路」畫面曝！感動全網

忠犬小八真實上演！入夜低溫難耐，高雄旗津區中洲三路一名80歲林姓阿嬤騎著電動車外出，卻忘了回家的路，無助的還在後頭，報警接獲報案到場關心，但阿嬤無法回答地址，要送去哪傷透腦筋；警方眼尖看見一隻米克斯犬「小白」不斷在旁徘徊，有靈性般示意主動引路，成功帶阿嬤回家，事件曝光，感動全網：不愧是阿嬤養的。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前28
MLB季後賽表現太搶眼　山本由伸榮膺貝比魯斯獎

MLB季後賽表現太搶眼　山本由伸榮膺貝比魯斯獎

（中央社紐約13日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇日籍強投山本由伸，獲得美國棒球作家協會（Baseball Writers' Association of America）紐約分會票選為季後賽最有價值球員（MVP），榮膺貝比魯斯獎（Babe Ruth Award）。

中央社 ・ 1 小時前3
川普NSS報告惹怒歐洲! 丹麥首次將美列「國安威脅」 英國進入「戰時狀態」

川普NSS報告惹怒歐洲! 丹麥首次將美列「國安威脅」 英國進入「戰時狀態」

[Newtalk新聞] 美國上周末宣布了 「2025 國家安全戰略」 ( 2025 NSS) ，不但說要撤出北約核心，大罵歐洲領導人，還稱在各國培植右翼勢力，干涉各國內政， 此外，川普想吞併格陵蘭島的言論也熱怒丹麥。據《紐約時報》10 日報導，丹麥國防情報局在其公開風險評估報告中首次對美國提出擔憂。該局在週三發佈的新報告中稱，川普政府時期的美國戰略重心轉變，以及對盟友日益加大的施壓，正對丹麥的國家安全產生新的不確定性。 丹麥目前已向「格陵蘭」部署 F-16 戰機。 圖：擷取自 Rainbow7852 綜合《今日俄羅斯》（RT）報導，這份年度報告新增了一個題為「美國正在改寫議程」（The US is changing the agenda）的章節。該章節闡釋，美國正不斷將本國利益置於優先地位，如今更是將其經濟與科技實力當作權力工具，而這種手段同樣被施加於盟友與合作夥伴之上。 這份 64 頁的報告提及美國對盟友徵收關稅、強化北極地區活動的做法，同時也表達了與歐洲多國領導人相同的憂慮，矛頭直指川普政府的「美國優先」外交政策。 報告中寫道 : 「美國正動用經濟手段（包括威脅加征高額關稅）推行自

新頭殼 ・ 1 天前70
54歲張鳳書消失3年近況曝！被問「是否回歸八點檔」　一句話給答案

54歲張鳳書消失3年近況曝！被問「是否回歸八點檔」　一句話給答案

54歲資深女星張鳳書昨（12）日現身高欣欣、李國超補辦婚宴，久違在公開場合露面，氣色狀態依舊良好。與新郎新娘交情超過30年的她，也被視為圈內老朋友齊聚的代表人物之一。趙浩雲

三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前10