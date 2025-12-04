圖多／白峰美羽麻辣女醫衝熱搜！高橋聖子爆乳和風壓軸 13女神全場太炸

娛樂中心／綜合報導

台北三創園區上週末迎來爆滿人潮，《第二回 TOP 女神感謝祭／秋冬場》兩日活動圓滿落幕，高橋聖子、紫堂留衣、川越鈴子、唯井真尋、栗山莉緒、善場麻美、白峰美羽、宮西光、水端麻美、藤田柚子、美咲佳奈、日下部加奈與吉根柚莉愛，13位日本當紅AV女神來台與粉絲近距離互動。活動後官方釋出大批未公開棚拍與現場定格照，網友直呼宛如「成人版時尚伸展台」，人數超越第一回的數倍熱潮。

「AV 救世主」高橋聖子深紅和風服，江戶古典魅惑全開。（圖／攝影龐文宏提供）

睽違3年沒有來台的「AV 救世主」高橋聖子以深紅與黑色比基尼拼接的和風服驚豔亮相，半側上圍若隱若現，花卉布料呈現古典氛圍。披巾垂落展現柔美線條，站姿典雅，鏡頭魅力不輸3年前氣勢。

「AV黑白大廚」川越鈴子湖水藍蕾絲造型可愛甜美與性感兼具。（圖／攝影龐文宏提供）

有「AV黑白大廚」稱號的川越鈴子穿湖水藍爆乳蕾絲裝現身，胸前立體刺繡與透明披肩相互呼應。高盤髮搭亮片貼紙與黃花耳環，可愛甜美與性感兼具。

「暗黑迪麗熱巴」白峰美羽麻辣女醫裝大開衩，冷豔美腿超殺。（圖／攝影龐文宏提供）

封為「暗黑迪麗熱巴」的白峰美羽一登臺便抓住全場焦點，白色改良醫師上衣刻意未全扣，搭配超高衩白蕾絲丁字褲與大腿襪，修長美腿比例極致。她以冷豔五官搭配招牌微笑，更添性感氣場。

「I級補教名師」紫堂留衣以白裙蝴蝶結禮服第二天甜心回歸。（圖／攝影龐文宏提供）

本次最受注目的女神之一「I級補教名師」紫堂留衣因生病缺席首日，第二天恢復亮麗登場，身穿白色細肩裙搭配珠飾花紋，頭戴大蝴蝶緞帶，造型甜美可愛。她以圓潤眼神與萌系表情面對粉絲，互動相當熱情。

栗山莉緒以清新可愛的護士Look展現俏皮風格。（圖／攝影龐文宏提供）

栗山莉緒與唯井真尋不約而同以護士主題造型率先吸睛。唯井真尋以短版白制服、紅腰帶與迷你裙營造可愛性感，網眼長襪綁紅蝴蝶結成為亮點；栗山莉緒則以清新可愛的護士Look展現俏皮風格，分別穿出不同感覺。

唯井真尋以短版白制服、紅腰帶與迷你裙營造可愛性感。（圖／攝影龐文宏提供）

藤田柚子以莓果粉蕾絲套裝上陣。（圖／攝影龐文宏提供）

藤田柚子以莓果粉蕾絲套裝上陣，酒紅花瓣刺繡勾勒胸型，交叉細繩增添若隱若現的性感。薄紗罩衫半披半落，營造慵懶魅惑，她現場中文表現亮眼，給人柔甜又迷人的感覺。美咲佳奈選穿白色透紗襯衫搭淡色內著，呈現自然乾淨的鄰家氛圍，笑容明亮、動作輕快，是全場最「清新派」存在。

水端麻美以黑白撞色高衩泳裝亮相，南半球剪裁大膽展現。（圖／攝影龐文宏提供）

水端麻美以黑白撞色高衩泳裝亮相，南半球剪裁大膽展現。上身短版開襟小外套若隱若現，配上黑色蝴蝶結髮飾增添甜酷感，展現自信曲線引來尖叫不斷。善場麻美則以黑底紅花和風迷你浴衣亮相，腰間大蝴蝶結點亮比例。紅棕長髮搭花飾與粉嫩妝容，臉頰貼花增添可愛度，甜美華麗兼具。

宮西光穿白色深 V 小禮服亮相。（圖／攝影龐文宏提供）

美咲佳奈以白色透紗襯衫現身，內搭淡色內著若隱若現。（圖／攝影龐文宏提供）

宮西光穿白色深V小禮服亮相，胸前鑲鑽線條閃耀，貼身剪裁勾勒纖細曲線。盤髮搭白色髮飾，指尖輕觸嘴角的俏皮微笑成最大魅力。美咲佳奈以白色透紗襯衫現身，內搭淡色內著若隱若現，造型清爽簡約。她短髮俐落、妝感自然，散發鄰家系氣質。

日下部加奈身穿亮桃粉比基尼，配大型羽毛耳飾營造舞台感。（圖／攝影龐文宏提供）

吉根柚莉愛堪稱身材柔軟圓潤的女神，以全白短版上衣與迷你裙登場。（圖／攝影龐文宏提供）

日下部加奈身穿亮桃粉比基尼，配大型羽毛耳飾營造舞台感，長髮微捲、笑容自信，呈現成熟與甜美融合的魅力。吉根柚莉愛堪稱身材柔軟圓潤的女神，以全白短版上衣與迷你裙登場。雙辮綁上彩色髮夾與蝴蝶結，臉頰貼紙強化萌感，擅長COSPLAY的她堪稱最具童趣風的甜美代表，見面會票房更是超前眾女神們。本次 13 女神風格從和風浴衣、粉色女孩、醫師造型、比基尼、初戀系白紗到角色扮演等多元主題完整呈現。主辦方統計兩日人流破紀錄，粉絲一致大讚：「根本女優版時裝周！」

