（圖多）蕭薔談結婚爆「早結良緣了」 30年承諾：把最美好的給他

〔記者蕭方綺／台北報導〕即將揮別蛇年迎接奔騰燦爛的馬年，又逢蕭薔一手創立的珍世美學年曆邁向30年，回想過去展望未來，她說：「緣分聚集，加上眾人的善念，30年彷如經歷千山萬水。」就像媒體常問蕭薔何時發喜訊，她總笑著說：「此生良緣就是珍世美學了，我把最美好的給了他，他把最珍貴的給了我。」

這麼多年來透過珍世美學慈善基金會，蕭薔深深感受「人生藏寶圖」的深意，她以一貫蕭氏金句表示：「生命的腳步有很多的路可以選擇，但我選擇的這條路結局真的不一樣，也許我因此錯過了什麼，但是沒有遺憾，許多人事物緣分的牽引，讓我珍惜世間美好事物的心念持續不變運轉下去，珍世美學會一直陪著大家，一盞小燈也有不滅的光亮。」

日前她聽到很多人談到大S生前的善舉幫助了很多人，蕭薔說：「非常令人感動，我和大S雖然不熟，但是以前每次見面她都非常的客氣有禮貌，是個暖心的女子，前陣子我去澳門出席一個活動碰到了范曉萱、范瑋琪等人，她們跟我說，『薔姐，之前聽S說，她在便利商店看到有一個戴墨鏡的大美女在跳舞，結果一轉頭發現那個人就是妳呀』。」

蕭薔因此有了感觸，她提到人生有許多不可抗力的事情，緣起緣滅要釋懷，「而生命還有許多值得付諸行動的事情，要珍惜眾人善念，一起去完成每件小事，讓福報延續下去」。

蕭薔每年印2000本年曆，每本捐500元，「也許在大企業看來這是小事，但是我和團隊每年都當成是最美好、最重要的事情去執行，成果一點一滴散播在世界各地，全都是喜悅、溫暖的記憶」。

「2026珍世麗彤」開始預售啦❤️請發揮愛心踴躍做公益❤️

捐款499以上(含499)即可獲贈「2026預購珍世麗彤」慈善年曆一份

捐款帳號：

財團法人新北市私立珍世美學慈善基金會

台灣土地銀行：005

東台北分行：0991

帳號：099001023485

捐款後，請提供匯款證明，並於匯款單上填寫聯絡方式地址，以利郵寄大美人月曆喔。

台灣聯絡人：梁小姐02-9778899#52

