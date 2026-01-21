圖多／西班牙又出事！擋土牆垮落鐵軌 通勤列車迎頭撞上司機慘死37傷

編譯張渝萍／綜合報導

西班牙18日才發生嚴重高鐵對撞意外，造成至少42人死亡，全國展開為期三天的哀悼；想不到20日在巴塞隆納附近又發生通勤列車撞擋土牆的事故，司機當場死亡，37人受傷，其中5人傷勢嚴重。

擋土牆崩塌落鐵軌，導致通勤列車撞上，衝擊力大讓司機當場死亡。（圖／翻攝自X平台 @heinformant_x）

美聯社報導，最新通勤列車事故發生在加泰隆尼亞地區，當時有面擋土牆因倒塌掉落鐵軌，讓疾駛而過的通勤列車來不及剎車，迎頭撞上，導致司機當場死亡，37人受傷。

緊急部門當時派出20輛救護車前往事故現場，多數傷者都集中在第一節車廂。

這場事故還導致37人受傷，其中5人傷勢嚴重。（圖／翻攝自X平台 @heinformant_x）

報導指，西班牙鐵路營運商ADIF表示，這個擋土牆疑似因本周豪雨影響而倒塌，同路線的列車服務已取消。這起郊區列車出軌事故發生因長期資金不足，導致鐵路事故頻繁的地區。

這起列車出軌事故發生因長期資金不足，導致鐵路事故頻繁的地區。（圖／翻攝自X平台 @heinformant_x）

另外，18日的南部安達盧西亞兩列高速列車相撞事故，仍在搜救中，有更多遺體被發現，死亡人數增加至42人。報導指，截至20日上午，仍有39人留院滯留，有83人已出院。

而在這場悲劇中，有令人難過的奇蹟，一名6歲女童與父母、兄弟與表親搭乘列車，但全部僅有她幾乎毫髮無傷地生還。

