圖多／金正恩攜女開箱「現代化」飯店！金主愛站Ｃ位 專家：接班意味濃

編譯張渝萍／綜合報導

北韓領導人金正恩與寶貝女兒金主愛近期一同出席飯店竣工典禮，照片中女兒不斷獨佔C位，她與金正恩的互動也相當自然，像是要辦理入住的旅客，但差別是後方多了一大排西裝筆挺的政府官員以及著軍裝隊伍熱烈歡呼，在「現代化」的飯店內顯得特別突兀。

此次公布的大量照片中，除可見北韓新飯店開箱，金氏父女的親密互動也備受關注。

金正恩與女兒開箱三池淵旅遊區新飯店。（圖／翻攝勞動日報）

北韓新落成的飯店在哪？

根據北韓官媒《勞動新聞》23日報導，白頭山附近的三池淵旅遊區內，共有五家現代化飯店20日、21日陸續落成、啟用。金正恩與金主愛20日前往視察，官媒刊登多達84張照片，可見金正恩與女兒在大批人簇擁下，一同對外展現嶄新內裝的飯店。這也是金主愛連續兩天跟著父親公開露面，前一天兩人才出席咸鏡南道新浦市一間工廠的竣工儀式。

從北韓公布的照片中，可見金主愛在飯店櫃檯前與金正恩幾乎擺出相同的姿勢，看起來就一般旅客要辦理入住；也有父女倆在雪地小徑上十指緊扣並肩行走的合照。

金正恩與女兒十指相扣，參觀新飯店。（圖／翻攝勞動日報）

金正恩俏皮三七步，與女兒一起視察飯店看起來心情不錯。（圖／翻攝勞動日報）

金正恩雙手握拳按壓床墊，親自檢測床的軟硬度。（圖／翻攝勞動日報）

金正恩與女兒金主愛身高快差不多。（圖／翻攝勞動日報）

為何金主愛頻繁露臉？

從一張站在飯店入口的照片中，金主愛看起來比金正恩還高，被安排站在C位，凸顯她的存在感。另有一幕是金主愛望向站在金正恩身旁、面帶微笑的外交部長崔善姬，格外引人注目。

南韓《朝鮮日報》訪問慶南大學遠東問題研究所教授林乙出表示，在即將迎來第九次黨代表大會、總結過去五年經濟成果的時間點，讓金主愛登場，是在建構一種敘事：所有成果皆源自「白頭血脈」的領導，並由金正恩延續至金主愛。

林乙出指出：「在相對保守的北韓社會中，為降低對女性領導人的抗拒，當局採取的策略是先從住宅、觀光設施等與民生相關的場域，自然地曝光其領導形象；而以時尚服裝視察現代化飯店設施的形象，顯然是鎖定以金主愛為象徵的未來世代。」

林乙出預測，依據金主愛近期的公開活動，她很可能在預定明年初舉行的第九次黨代表大會上獲得正式職務。他點出，若金主愛的稱謂由「家屬」轉為「同志」，或在黨大會上出現在主席團席位，便幾乎可確定她將被賦予官位。

金正恩與女兒視察有大量隨行人員。（圖／翻攝勞動日報）

金正恩與女兒在眾人簇擁下視察飯店。（圖／翻攝勞動日報）

北韓哪些重點人物也出席？

相較金主愛各種C位、搶鏡露臉，同樣也出席竣工儀式的金正恩妻子李雪主的照片卻相當有限。

典禮現場雲集多位黨政高層，包括勞動黨書記趙甬元、李日煥、朴正天，外交部長崔善姬，以及國防部長努光鐵。

值得注意的是，曾消失在北韓官媒近一年的勞動黨宣傳書記李日煥，也出現在現場，並被拍到在金正恩面前測試一座42度溫泉池的水溫。李日煥先前曾缺席官方報導一年，但在本月10日舉行的黨中央委員會全體會議上，被報導坐在主席團前排、緊鄰金正恩。

新落成飯店要吸引哪些族群？

在這場竣工視察中，金正恩表示：「所有要素都在實用性、多樣性、造型與藝術性方面達到了高度水準，充分展現了其獨特魅力。」他還稱：「在觀光地大規模建立現代文明的實體，就是我國人民理想不斷提升、國家發展潛力日益增長的明確證明。」

北韓媒體釋出的照片顯示，新開幕的飯店外觀豪華，並設有高級客房、宴會廳、三溫暖設施以及露天溫泉池等多元設施。從飯店全景照片中可見後方的滑雪場，顯示為吸引外國觀光客所需的旅遊基礎設施已大致到位。

外界分析，這些設施尤其是針對吸引與白頭山有共同文化意涵的中國遊客。此外，現場出現標示為「新聞中心」的看板，也被解讀為北韓可能正考慮承辦大型會議或國際學術活動。

新飯店設施齊全，還有三溫暖。（圖／翻攝勞動日報）

三池淵旅遊區新飯店未來可能主要吸引中國遊客。（圖／翻攝勞動日報）

金正恩與女兒開箱三池淵旅遊區新飯店。（圖／翻攝勞動日報）

林乙出指出：「未來不久，透過與中國接壤的邊境地區接納大規模團體觀光客的可能性相當高。」他表示：「此次完工的五家飯店，可作為接待這些旅客的核心住宿設施。」此外，未來也不排除宣布推動連結白頭山、三池淵、元山與金剛山的大型觀光帶計畫。

