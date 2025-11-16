一圖掌握未來一周天氣》氣溫「溜滑梯」週三全台有感涼冷 低溫探15度

今年入秋以來最強的一波東北季風於今（17日）正式報到！中央氣象署預報員張承傳指出表示，這波冷空氣強度較過往幾波更強，將使各地氣溫明顯轉涼甚至偏冷。

18日至20日清晨最有感涼冷

氣象署提醒，冷空氣影響時間將持續到21日，其中，18日、19日整日及20日清晨感受最涼。

在降溫時程上，17日由北部及宜蘭率先有感，氣溫越晚越涼，晚間將降至約19、20度。然而中南部地區週一白天仍舊溫暖，高溫可達26至30度。

真正的低溫將在18日至19日顯現。預計台南以北、東北部地區的低溫會降至15、16度左右。中部以北及宜蘭地區，夜間至清晨低溫約15至16度。

值得注意的是，20日清晨，由於輻射冷卻效應影響，中南部空曠地區氣溫有機會比週三更低，部分空曠地區的清晨低溫可能下探13度。

18日水氣最多 基北宜山區嚴防局部大雨

降雨方面，這波東北季風僅有前兩天水氣較多。今明兩天迎風面降雨越晚越明顯，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨時間長，需特別留意局部大雨發生的機率。桃園以北降雨機率也偏高。

自19日起水氣將減少，降雨範圍縮小，北部、宜花地區仍有局部短暫雨。

氣溫回升預計要等到22日，東北季風才會明顯減弱，屆時各地氣溫才會明顯回升，中南部高溫可望上看29至30度。民眾務必關心親友，為家中年長者、嬰幼兒做好保暖計畫，注意身體安全。