一圖掌握未來一周天氣》週二晚東北季風南下 週四低溫下探15度

氣象署表示，今（1日）為相對溫暖的天氣，明（2日）晚間開始，將有另一波東北季風南下報到，全台氣溫將明顯轉涼，北部及宜蘭地區將會率先感受到降溫，預計最冷時間點將落在週四（4日）清晨低溫預計下探15度，民眾務必多加留意保暖。

週二東北季風增強影響至週五

氣象署預報員曾昭誠表示，今起至明日白天都還是25度快30度的溫度，但早晚低溫約在20度上下，早出晚歸民眾仍然要留意要多加幾件衣服，避免著涼。

明日晚間開始，東北季風增強，並持續持續至週五（5日），預估最低溫會落在週三（3日）至週四清晨。

週三起北部、宜蘭氣溫一路下降，氣溫約16至21度、中部約16至23度、南部約18至26度、花蓮約19至21度、台東約20至23度、澎湖約18至21度、金門約14至18度、馬祖約13至16度，各地都可以感覺到轉涼，預計會一路持續到週四。

週四、週五北部、宜蘭、花蓮約16至22度、臺東約19至24度、中南部約15至26度、澎湖約18至21度、 金門14至20度、馬祖12至17度。

周末氣溫才會回升，北部氣溫約23至25度，中南部白天也有機會回升到25度以上。

週三雨勢增強 降溫全台有感

降雨方面，今天至明天白天，受到環境偏東北風影響，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，花東地區、中南部山區零星降雨，其他地區多雲到晴，1日白天雲量仍較多。

週二晚間至周三，降雨範圍稍擴大，北部、東半部及恆春半島局部短暫雨，中部山區也有零星降雨、其他地區多雲到晴

週四至週日台灣附近的環境風場，會開始轉為偏東風，降雨減少，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。