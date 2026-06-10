一圖掌握未來一週雨勢！氣象署示警「這2天」降雨最猛

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氣象署示警全台多雨一週，週日到週二西半部防短延時豪雨。 圖：氣象署／提供

[Newtalk新聞] 中央氣象署今(10)日公布「未來降雨趨勢」，全台將迎來多雨的一週！氣象署表示，今明兩天受鋒面影響，各地須嚴防大雨，雖然週六(6/13)全台「降雨稍緩」，但週日到週二(6/14-6/16)受「滯留鋒面 西南風」影響，西半部將再迎來「短延時豪雨」，提醒民眾出門務必帶傘。

針對今(10)日的天氣，氣象署表示，隨著「滯留鋒面至巴士海峽」，西半部、東南地區及花山區有「局部大雨」發生機率；東南地區及南部山區，更要提防「短延時豪雨」。外島的馬祖、金門及澎湖皆會有雷陣雨發生。

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氣象署指出，到了週四到週五(6/11-6/12)，「鋒面逐漸北移」，降雨區域有所調整。西半地區及東半山區仍會出現「局部大雨」，馬祖及金門轉為多雲天氣，不過澎湖仍維持有雷雨的天氣型態。

面對即將到來的週末，氣象署強調，週六(6/13)主要受「西南風影響」，是未來一週短暫的降雨空檔，全台「降雨稍緩」，但馬祖、金門及澎湖仍有陣雨或雷雨，欲前往離島的民眾仍須留意。

然而降雨空檔並不長，氣象署說明，週日到週二(6/14-6/16)將迎來「滯留鋒面 西南風」的雙重影響，全台再度轉為容易下大雨的天氣。西半部地區及東半部山區不僅有「局部大雨」，更可能出現「短延時豪雨」。氣象署也特別提醒，由於「降雨預報有其預報不確定性」，民眾應隨時留意最新氣象資訊，低窪地區務必提早做好排水準備。

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