一圖掌握一週天氣》今6縣市防10度以下低溫 週三起降雨稍增

受到大陸冷氣團及輻射冷卻的雙重夾擊，今（15）日清晨急凍！氣象署發布低溫警報，清晨至上午包括新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣等6縣市，都可能出現10度以下的低溫，民眾務必做好禦寒準備，尤其要留意呼吸道及心血管疾病。

不過，隨著白天冷氣團減弱，氣溫將會迅速回升，西半部地區日夜溫差甚至可能超過10度以上，需特別注意穿著調整。

6縣市急凍警報！白天秒回溫溫差破10度

今日清晨，大陸冷氣團及輻射冷卻持續影響，各地天氣偏冷，中部以北和宜蘭的低溫約在11至13度，南部及花東則落在14至16度，特別是空曠地區、內陸及花東縱谷，在輻射冷卻作用下溫度還會再低2到3度。

廣告 廣告

氣象署提醒，北部、宜蘭的近山區有機會出現10度以下低溫，長者、遊民及弱勢族群的避寒措施必須加強。

然而，白天起大陸冷氣團開始減弱，氣溫迅速回升。北部、東半部高溫預計可達20至23度，中南部則上看25、26度，溫差相當大。

週三起迎風面變天，雨勢逐漸增加

週二（16日）清晨，各地仍受輻射冷卻影響，早晚天氣稍冷，西半部日夜溫差依然偏大，這兩天各地大多為晴到多雲的乾冷天氣，僅基隆北海岸、東北部、東南部及恆春半島有零星短暫雨。

但從週三（17日）白天到週四（18日），天氣系統出現變化，東北季風將稍增強，這將導致北部及東北部氣溫略微下降，其他地區早晚也會感覺較涼，新竹以南地區的日夜溫差依然相當大。

降雨區域也開始擴大，17日迎風面降雨機率增加，基隆北海岸、大臺北山區及宜花地區有局部短暫雨，到了18日，基隆北海岸、宜花地區及恆春半島持續有局部短暫雨，桃園以北及東南部地區也有零星短暫雨。

週末水氣增多，北台準備再轉涼

從週五（19日）開始，東北季風雖然稍減弱，但水氣會略微增多，這使得降雨範圍進一步擴展。

週五、週六（20日），除了東半部、基隆北海岸、大臺北山區及恆春半島有局部短暫雨外，連南部地區及中部以北山區也會出現零星短暫雨，其他地區則維持多雲的天氣型態。

到了週日（21日），東北季風將會再次增強，北部及東北部的氣溫將再度轉涼，天氣轉為典型的迎風面降雨型態，桃園以北、宜花地區及恆春半島有局部短暫雨，東南部地區則有零星短暫雨。