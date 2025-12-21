一圖掌握一週天氣》東北季風接力報到 週三起水氣增加

今年進入倒數階段，持續受到東北季風影響，未來一週天氣型態以濕涼為主，北台灣整天有涼意，中南部早晚偏涼、日夜溫差大，尤其週四、週五（25、26日）最為明顯，各地有機會降雨。

北部整天濕涼 把握週二好天氣

東北季風持續影響，今（22）日北部整天偏涼，北海岸、東半部及大台北山區仍有降雨，宜蘭雨勢較明顯，其餘地區爲多雲到晴，早晚低溫約16至19度。明（23）日東北季風減弱，北台灣轉多雲到晴，各地天氣較為舒適，但日夜溫差仍大。

週三起水氣增加 迎接濕冷聖誕節

週三至週四（24、25日）東北季風再度增強，水氣明顯增加，北部、東半部轉為陰雨天氣，中部出現零星降雨，南部則雲量增多、山區有雨。週四白天中部以北及東部，高溫僅17至22度，夜間部分地區低溫下探至15度左右，高山有零星降雪或結冰的機率。

週末降雨趨緩 氣溫略回升

週五至週日（26至28日） 水氣稍減，不過北部與東半部仍有降雨，新竹以南轉為多雲天氣。週末氣溫略為回升，但高山地區持續低溫，3000公尺以上高山仍有降雪或結冰機會。