一圖掌握一週天氣》東北季風陪倒數！週五冷氣團南下降溫有感

隨著2025年進入倒數，氣象署提醒東北季風將一路影響至元旦，緊接著冷氣團南下，全台氣溫將明顯下降，民眾跨年及元旦外出須留意降雨與溫度變化。

今冷氣團減弱 短暫回暖

大陸冷氣團減弱，今（29）日氣溫短暫回升，不過北部、東半部雲量偏多，局部地區有短暫降雨。中南部天氣較穩定，清晨留意起霧影響能見度。明（30）日起東北季風逐漸增強，新竹以北及東北部降雨機率提高，其餘地區早晚涼、日夜溫差大。

東北季風影響明顯 跨年夜轉濕涼

跨年當天（31日）持續受東北季風影響，迎風面北部、東部局部有雨、體感濕涼，想要迎接新年曙光可能要碰運氣；中南部天氣相對穩定，但夜間氣溫偏低，戶外活動建議做好防風保暖。

週五冷氣團報到 低溫恐跌破10度

週五、週六（1月2日至3日）冷氣團南下，各地氣溫明顯下降。台南以北及宜蘭低溫約11至14度，局部地區可能下探至10度以下，花東及高屏低溫約14至16度，提醒民眾注意保暖。